Робот Segway Loomo может использоваться в качестве гироскутера, тележки или системы наблюдения

Ещё в 2016 году компания Segway-Ninebot продемонстрировала достаточно оригинальное устройство Segway Advanced Personal Robot в виде самобалансирующего робота на двух колёсах. С тех пор работы над продуктом продолжались, и теперь компания привезла на CES 2018 новую версию под названием Loomo.

Устройство получило новый дизайн без рук в стиле Lego. Loomo может использоваться в качестве обычного гироскутера или же служить автономной тележкой для перевозки грузов. Например, пользователи может доехать до магазина на Loomo, а затем передать покупки роботу, чтобы тот вёз их на обратном пути, пока владелец идёт налегке. Также Loomo может следовать за пользователем и вести съёмку в случае необходимости или же работать в качестве робота системы наблюдения.

Loomo работает на базе Android, благодаря чему сторонние разработчики смогут расширять его функциональные возможности при помощи приложений. Кстати, версия для разработчиков уже отгружается заинтересованным заказчикам, а потребительская версия будет готова к продажам «через несколько недель после завершения CES». Но цена новинки пока не сообщается. В настоящее время в разработке находится и корпоративная версия под названием Loomo Go, которая сможет перемещать тележку для развозки каких-либо предметов.

Источник: The Verge