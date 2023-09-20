Rocket Lab впервые за два года потерпела неудачу с запуском РН Electron — акции обвалились на 7,5%

41-й запуск ракеты Electron потерпел неудачу через две с половиной минуты после старта с космодрома в Новой Зеландии. Ракета Rocket Lab должна была вывести на орбиту спутник Acadia 2 для компании Capella Space.

Трансляция прекратилась почти сразу после отделения первой ступени и включения следующего двигателя. Rocket Lab заявила, что начала расследование вместе с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). А также извинилась перед Capella Space за потерю миссии, передает CNBC.

Неудача постигла Rocket Lab после того, как компания наладила стабильный ритм успешных запусков, став второй самой активной ракетной компанией США после SpaceX Илона Маска. Ракеты Electron не терпели неудач с мая 2021 года, проведя 19 успешных запусков за 28 месяцев.

Запуск 42-й миссии Electron планировался на конец третьего квартала. Но Rocket Lab предупредила, что запуск будет отложен, пока она решает проблему, которая привела к сбою. После предыдущего неудачного запуска Rocket Lab сделала паузу на 70 дней.

На фоне новостей об аварии акции Rocket Lab упали примерно на 7,5%. При этом за год акции компании выросли почти на 24%.