«Російські воєнні злочинці» — онлайн-карта военных преступлений российской армии в Украине

В перечне важных и полезных онлайн-карт, связанных с российско-украинской войной, пополнение — речь о совместном проекте Антикоррупционного штаба и Слідство.Інфо под красноречивым названием «Російські воєнні злочинці» / RussianWarCriminals.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Это онлайн-карта, содержащая персональные данные военных русской армии, идентифицированных лиц пленных россиян, а также убитых во время войны в Украине россиян. Что касается воинской части, то на карте также можно найти доказательства присутствия в Украине (в профайле каждого военного указывается ссылка на доказательную базу), по другим информация еще собирается и обрабатывается. На сайте также есть встроенный поиск и ряд встроенных фильтров, с помощью которых можно быстро найти необходимые данные.

Целью проекта является идентификация военнослужащих российской федерации, которые непосредственно участвуют или причастны к войне россии против Украины. Одной из ключевых задач проекта является помощь в сборе доказательств преступлений конкретных лиц во время военных действий — для дальнейшего использования украинскими и международными следователями и предоставления этих доказательств в украинских судах и в Международном уголовном суде (Гаага, Нидерланды) с целью привлечения всех российских преступников к ответственности.

Карта содержит следующие сведения о русских военных:

звание;

принадлежность к воинской части;

дата рождения;

телефонный номер;

паспортные данные

Для ее создания была использована информация из следующих источников:

списки, обнародованные Центром оборонных стратегий и Главным управлением разведки Украины;

информация из базы данных «Ищи своих»;

информационного ресурса СНБО;

списки российских военных, полученные журналистами следователями, в частности « Слідство.Інфо »;

других сайтов и социальных сетей.

По состоянию на 5 мая всего в базе 138 448 записей. Информация на сайте постоянно обновляется и дополняется. Кроме того, есть форма обратной связи. О любых известных преступлениях, совершенных любым военнослужащим во время войны россии против Украины, нужно сообщать на электронную почту [email protected].

Карта доступна по ссылке.