«Русский военный корабль, иди на…» – інформаційний ресурс про події в Україні та поводження під час війни

В Україні запущено інформаційний ресурс з красномовним заголовком, який дозволяє швидко шукати інформацію про події в країні під час війни. Наприклад, сайт містить новинний розділ, де можна знайти актуальну та перевірену інформацію з надійних джерел.

Для тих, хто хоче допомогти державі у ці скрутні часи, є відповідний розділ. Охочі приєднатися до воєнної оборони рідних міст можуть знайти інформацію про те, як це можна зробити. Додатково можна приєднатися до волонтерського руху, кібератак на ресурси країни-агресора, стати донором крові.

Також є інформація для осіб, яким необхідна психологічна підтримка, а також для тих, хто хоче покинути Україну або небезпечне місто, де ведуться бойові дії.

Крім того, є інформаційний розділ, який підкаже, як діяти у різних ситуаціях, наприклад, під час атак або при виявленні підозрілих осіб чи військової техніки. Тут можна дізнатися, що робити при наближенні пологів або при нестачі їжі чи води.

Додатково на сайті міститься розділ, який допоможе знайти аптеки, медичну допомогу, АЗС, ветеринарну допомогу чи допомогу дітям. І ще є розділ з правилами безпеки.