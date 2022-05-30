С 1 июня ПриватБанк возобновляет увеличение кредитных лимитов и продлевает льготные условия кредитования

С 1 июня 2022 года ПриватБанк возобновляет активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлевает льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт. Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка.

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Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная Голд).

Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России. Как воспользоваться такими возможностями – можно узнать на странице сайта https://privatbank.ua/help.

Напомним, что с 1 марта по конец мая в ПриватБанке действовали кредитные каникулы и были снижены процентные ставки по кредитным картам, при этом банк не ограничивал пользование имеющимися кредитными лимитами.

На сегодняшний день кредитными программами ПриватБанка пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 составила более 57 млрд грн.