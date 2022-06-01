С 11 июля в Украине вступает в силу запрет на курение е-сигарет в общественных местах

По случаю Всемирного дня без табака, который отмечали 31 мая, Министерство здравоохранения Украины напомнило о запрете на курение в общественных заведениях электронных сигарет и подобных устройств — новые нормы антитабачного законодательства начнут действовать уже с 11 июля. Запрет распространяется также на кальяны и использование пепельниц.

Напомним, в декабре 2021 года Рада наконец приравняла электронные сигареты и устройства для нагрева табака (например IQOS и glo) к обычным табачным изделиям — соответствующие изменения приняли законом №4358. Документ в первую очередь направлен на регулирование электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграцией Директивы 2014/40/ЕС и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Запрет на продажу устройств для нагрева детям до 18 лет уже действует с января 2022 года, а через полтора месяца на практике заработают новые ограничения.

Это значит, что курение электронных сигарет и вейпов будет запрещено в помещениях и рядом с заведениями здравоохранения, спортивными и учебными заведениями, на территории и внутри заведений общественного питания, а также в заведениях культурного назначения (к примеру, кинотеатрах и театрах). Касается этот запрет помещений органов государственной власти, общежитий, аэропортов (кроме специально отведенных мест), детских площадок, вокзалов и автостанций, остановок общественного транспорта. Нельзя также курить электронные устройства для нагрева табака в лифтах, подземных переходах, общественном транспорте и такси.

Закон также ограничивает использование рекламы для продвижения табачных изделий и курительных устройств.

В местах, на которые распространяется запрет, должен быть размещен соответствующий знак – «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!». За нарушение владельцам ресторанного бизнеса и хозяйствующим субъектам может грозить штраф — жаловаться можно администрации заведения, а также обращаться в полицию и Госпродпотребслужбу.

Этот закон также предусматривает запрет ароматизированного табака и табака для самокруток, однако норма вступит в силу только с июля 2023 года. С января 2024 года производители также должны будут наносить медицинские предупреждения на е-сигаретах и ​​устройствах для нагрева табака — такие предупреждения должны занимать 30% площади упаковки. На «традиционных» сигаретах такая маркировка должна составлять 65%.