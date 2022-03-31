С начала войны СБУ ликвидировала 5 ботоферм из свыше 100 тыс. фейковых аккаунтов. Они занимались информационными диверсиями

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе следственно-оперативных действий ликвидировала межрегиональную сеть из 5 вражеских ботоферм. По заданию спецслужб рф интернет-агенты проводили масштабные информационные диверсии для расшатывания внутренней обстановки в Украине и содействия захватчикам.

Ботофермы были сосредоточены на территории Харькова, Черкасс, Тернополя и Закарпатской области. Использовались соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

«Агентурная сеть действовала от Харькова до Закарпатья и использовала более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Установлено, что злоумышленники распространяли дезинформацию о полномасштабном российском вторжении в наше государство и искаженные новости с фронта. Таким образом они пытались инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах», — сказано в публикации СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 100 комплектов GSM-шлюзов; почти 10 тыс. сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности; ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий; черновую бухгалтерию.

СБУ проводит расследование по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В начале этого года СБУ также ликвидировала две действовавшие во Львове ботофермы. Они распространяли в социальных сетях фейки, панические настроения и ложную информацию о минировании объектов, включая социальную и критическую инфраструктуру.