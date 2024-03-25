С запада на восток. Аналитики исследовали уровень стресса среди европейских работников

Более половины опрошенных офисных работников в 8 европейских странах заявляют, что переживали стресс недавно. В основном — из-за рабочих вопросов.

Таковы результаты опроса, проведенного Gradus Research.

В опросе приняли участие офисные работники:

Германии;

Франции;

Италии;

Великобритании;

Испании;

Нидерландов;

Польши;

Украины.

Самый высокий показатель уровня эмоционального напряжения у работников офисов в Украине. Но, как подчеркнули в исследовании, работа здесь ни при чем.

С запада на восток

Более половины (56%) опрошенных офисных работников в 8 европейских странах заявляют, что переживали стресс недавно.

Показатель уровня эмоционального напряжения работников офисов в Украине по понятным причинам выше и составляет 78%.

Ближайшими к Украине по уровню стресса среди офисных работников являются Польша и Германия, где около двух третей опрошенных декларировали недавно пережитое эмоциональное напряжение (61% и 60% соответственно).

Респонденты из Испании и Нидерландов более расслаблены и испытывали такие эмоции меньше других опрошенных стран (42%).

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Больше всего страдают не миллениалы

Несмотря на распространенное мнение о том, что именно миллениалы сталкиваются с наибольшим количеством сложностей в своей жизни в силу различных факторов (построение семьи, карьеры, воспитание детей и т.д.), исследование показывает, что в большей степени стрессируют офисные работники из поколения Z — респонденты в возрасте 25-34 года.

Доля миллениалов, (опрошенных в возрасте 35-44 года), которые испытывали сильные негативные эмоции, составила около половины (53%), как и представителей поколения Х (51% в возрастной группе 45-55 лет).

Причины стресса

В топ-5 основных факторов, которые вызывают стресс у офисных работников, входят работа, финансовые вопросы, отношения в семье, состояние собственного здоровья и социо-политическая ситуация в стране.

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Работа и связанные с ней вопросы является первоочередным фактором, вызывающим эмоциональное напряжение у респондентов во всех исследуемых странах, кроме Украины — у нас этот показатель является вторым по распространенности (38% респондентов), тогда как на первое место выходит социо-политическая ситуация внутри страны (52% опрошенных офисных работников), что очевидно связано с вызовами войны. Респонденты других государств переживали негативные эмоции по аналогичной причине существенно меньше, в частности 27% — в Германии, 19% — во Франции, 12% — в Испании и 10% — в Италии.

является первоочередным фактором, вызывающим эмоциональное напряжение у респондентов во всех исследуемых странах, кроме Украины — у нас этот показатель является вторым по распространенности (38% респондентов), тогда как на первое место выходит (52% опрошенных офисных работников), что очевидно связано с вызовами войны. Респонденты других государств переживали негативные эмоции по аналогичной причине существенно меньше, в частности 27% — в Германии, 19% — во Франции, 12% — в Испании и 10% — в Италии. Для около трети (34%) офисных работниковфинансовые вопросывызывают стресс — и наиболее существенно это ощущают респонденты из Великобритании (45%). В Украине этот показатель составил 36%, что является средним значением среди стран-участниц исследования. В Польше же количество опрошенных офисных работников, которые стрессируют из-за финансовых вопросов, является наименьшим (25%).

Четверть респондентов в последнее время переживали сильные негативные эмоции из-за семейные вопросы и отношения. Среди всех возрастных групп, больше всего этим занимались опрошенные Gen Z (31%), по сравнению с 21% миллениалов и 20% Gen X.

Среди всех возрастных групп, больше всего этим занимались опрошенные Gen Z (31%), по сравнению с 21% миллениалов и 20% Gen X. Состояние собственного здоровья является причиной эмоционального напряжения для 22% опрошенных офисных работников с наибольшим показателем во Франции (34%). Следующими следуют Польша и Украина, в которых число респондентов, испытывающих стресс по этому поводу, почти идентично (25% и 24%, соответственно).

является причиной эмоционального напряжения для 22% опрошенных офисных работников с наибольшим показателем во Франции (34%). Следующими следуют Польша и Украина, в которых число респондентов, испытывающих стресс по этому поводу, почти идентично (25% и 24%, соответственно). Общемировая социо-политическая ситуацияволнует украинских офисных работников больше всего (31%) среди респондентов из всех исследуемых стран. Следующими следуют Германия (27%), Нидерланды (21%), Франция (19%) и Великобритания (19%).

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