Самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» выкатился за пределы ВПП в бразильском Сан-Паулу

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Транспортный самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» (бортовой номер UR-82007) при посадке 11 мая в аэропорту Сан-Паулу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел в 4:50 по местному времени. Транспортный самолет доставил в Бразилию 60 тонн средств индивидуальной защиты Министерства здравоохранения.

#Brasil 🇧🇷🚨📢 Antonov An-124 REG- UR-82007 salió de la pista después de aterrizar en São Paulo (GRU), alrededor de las 4:50 am de hoy. Una de las pistas del aeropuerto internacional de Guarulhos estuvo cerrada hasta la retirada de la aeronave, alrededor de las 7 am (Brasilia) pic.twitter.com/fn23rCbqjS — PatriotaCazador (@PCazador2021) May 11, 2021

Самолет вылетел из Парамарибо в Суринаме 11 мая в 00:06. После перелета, который занял 4 часа и 45 минут, он благополучно приземлился в аэропорту Сан-Паулу, но в итоге проехал «лишние» 200 метров от конца взлетно-посадочной полосы. Администрации аэропорта пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу 09L на 2 часа — столько времени понадобилось, чтобы переместить самолет обратно на полосу.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал, но сам лайнер получил незначительные повреждения. Причины произошедшего пока уточняются.