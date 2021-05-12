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Самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» выкатился за пределы ВПП в бразильском Сан-Паулу

Самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» выкатился за пределы ВПП в бразильском Сан-Паулу

Самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» выкатился за пределы ВПП в бразильском Сан-Паулу


Транспортный самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» (бортовой номер UR-82007) при посадке 11 мая в аэропорту Сан-Паулу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел в 4:50 по местному времени. Транспортный самолет доставил в Бразилию 60 тонн средств индивидуальной защиты Министерства здравоохранения.

Самолет вылетел из Парамарибо в Суринаме 11 мая в 00:06. После перелета, который занял 4 часа и 45 минут, он благополучно приземлился в аэропорту Сан-Паулу, но в итоге проехал «лишние» 200 метров от конца взлетно-посадочной полосы. Администрации аэропорта пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу 09L на 2 часа — столько времени понадобилось, чтобы переместить самолет обратно на полосу.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал, но сам лайнер получил незначительные повреждения. Причины произошедшего пока уточняются.

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