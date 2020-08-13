Самолёт Boeing 747 до сих пор получает ежемесячные критические обновления через 3,5-дюймовые дискеты

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Самолёт Boeing 747-400, впервые представленный в 1988 году, до сих пор активно эксплуатируется. При этом его бортовая система получает важные обновления программного обеспечения на 3,5-дюймовых дискетах.

Недавно исследователи в сфере информационной безопасности из компании Pen Test Partners смогли получить доступ к самолёту British Airways 747 после того, как авиакомпания решила сократить свой флот из-за резкого падения количества авиаперевозок во время пандемии коронавируса. Команда смогла полностью осмотреть отсек авионики под пассажирской палубой. Бортовая система авиасудна выполнена в виде модульных чёрных ящиков.

Специалисты Pen Test Partners обнаружили в кабине 3,5-дюймовый дисковод для гибких магнитных дисков, который используется для загрузки важных навигационных баз данных. Это база данных должна обновляться каждые 28 дней. Каждое обновление включает наиболее актуальные сведения об аэропортах, маршрутах полётов, взлётно-посадочных полосах и многом другом. Соответственно, инженер со старыми дискетами ежемесячно поднимается на борт каждого самолёта Boeing 747-400, чтобы установить последние обновления.

Согласно отчету Aviation Today за 2015 год, базы данных с обновлениями постепенно становятся всё более крупными. И сейчас объём каждого такого обновления требует использования 8 дискет. Авиакомпании по возможности стараются отказаться от использования такого устаревшего способа установки обновлений, но в случае старых моделей самолётов не удаётся избежать ручного обновления системы посредством 3,5-дюймовых дискет.

Отметим, несмотря на широкое распространение современных технологий, в некоторых сферах дискеты используются десятилетиями. Например, Министерство обороны США прекратило использование 8-дюймовых гибких дисков для координации ядерных сил страны только в октябре прошлого года, а на Международной космической станции дискеты используются и поныне.

Современные самолёты, такие как Boeing 777X и 787, используют оптоволоконные сети, к которым подключена авионика, управляемая парой компьютеров с критически важным для полётов программным обеспечением. А некоторые из последних авиалайнеров даже получают обновления программного обеспечения по беспроводной сети.

Команда Pen Test Partners также подготовила 10-минутное видео, которое позволяет ознакомиться с теми частями самолёта, которые как правило недоступны пассажирам.

Источник: The Verge