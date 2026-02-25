Samsung Galaxy S26 получил Perplexity с доступом к Notes, Calendar и сторонним приложениям

Samsung расширяет возможности Galaxy AI и добавляет поддержку Perplexity. Владельцы новых смартфонов серии Samsung Galaxy S26 смогут вызвать не только привычных Bixby или Gemini, но и нового ассистента голосовой командой «hey, Plex». Интеграция Perplexity — часть стратегии компании по созданию так называемой мультиагентной экосистемы ИИ.

Как отмечает Samsung, серия смартфонов Galaxy S26 интегрирует агентов, таких как Gemini и Perplexity. Они помогут решить задачи с помощью нажатия кнопки или голосовой команды.

Samsung не ограничилась встроенной версией приложения для быстрых ответов. Perplexity получит глубокую интеграцию в систему. Ассистент будет иметь доступ к Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder и Calendar, а также к отдельным сторонним приложениям.

При этом смартфон также сможет выполнять многоэтапные задачи в фоновом режиме, оптимизируя процесс. Например, Gemini может заказать такси, а пользователю достаточно просмотреть результаты и нажать «Подтвердить». Эти агенты поддерживают такие задачи, как поиск и выполнение сложных задач в различных приложениях с помощью естественного взаимодействия.

Таким образом, Perplexity сможет взаимодействовать с заметками, напоминаниями, событиями календаря или изображениями напрямую, а не работать как изолированный чат-бот. Фактически Samsung открывает ОС для нескольких ИИ-агентов одновременно.

В компании признают, что пользователи выбирают различные ИИ-инструменты для различных задач — в зависимости от их сильных сторон. Поэтому Samsung дает возможность интегрировать разных агентов в систему, а не привязываться к одному.

Партнером текстовой трансляции ITC выступает Comfy — безусловный лидер рынка по продаже техники в Украине. Бонус: те, кто оставят свои контакты в форме на сайте компании, получат дополнительную выгоду в 1500 грн.