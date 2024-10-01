Первая доза бесплатно: Samsung будет брать плату за некоторые ИИ-функции Galaxy AI с 2025 года

Недавно представленные планшеты Samsung Galaxy Tab S10 и смартфоны Galaxy S24 FE получили функции искусственного интеллекта Galaxy AI. Эти возможности на базе ИИ были одной из ключевых функций в маркетинговой кампании. Хотя все новые функции искусственного интеллекта сейчас бесплатны, Samsung намекнула, что это может быть не так долго.

Одно из примечаний в официальном пресс-релизе для новой линейки устройств Samsung Galaxy Tab S10 и Galaxy S24 прямо говорит, что «в конце 2025 года за некоторые функции ИИ может взиматься плата».

Ранее Samsung говорила, что «функции Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy». Итак, можно с уверенностью предположить, что пакет Galaxy AI от Samsung или определенные его части на самом деле будут требовать оплаты со следующего года.

Пока неизвестно, какие именно функции Galaxy AI компания Samsung в дальнейшем будет предоставлять не платной основе, а также какие цены корейская компания установит на доступ к возможностям ИИ.

Источник: gsmarena

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