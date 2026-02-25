Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ

В рамках презентации Galaxy Unpacked 2026 в Сан-Франциско Samsung представил Galaxy S26 и S26+.



Galaxy S26

Младшая модель линейки получила дизайн, схожий с Galaxy S25, что было вполне ожидаемо. Плоские стеклянные передняя и задняя панели и металлическая рамка. 6,3″ Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, разрешением 2340×1080 и пиковой яркостью 2600 нит. Дисплей защищен Gorilla Glass Armor 2.

В отличие от предыдущей линейки, где все смартфоны получили флагманские чипы Snapdragon, на этот раз Galaxy S26 и S26+ получили чип Exynos 2600 2 нм. Snapdragon 8 Elite Gen 5 имеет только Galaxy S26 Ultra и все устройства из линейки, предназначенные для американского и китайского рынков.

Galaxy S26 имеет 12 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ встроенной памяти. Однако, вероятно, что вариант со 128 ГБ памяти не появится в продаже в Украине. Блок камер представлен основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 12 Мп и телефото объективом на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом, а также фронталкой на 12 Мп. Таким образом улучшение качества фото и видео будет зависеть исключительно от аппаратной части и улучшенных функций на базе ИИ. Среди них, в частности, Photo Assist и Сгеатіѵе Studio. Функция Super Steady теперь сама держит горизонт, чтобы видео было ровным. Плюс новый кодек для 8К видео.

Galaxy S26 получил аккумулятор емкостью 4300 мА·ч по сравнению с 4000 мА·ч в Galaxy S25. 25 Вт проводная зарядка позволяет зарядить смартфон до 50% за полчаса. Конечно, также есть поддержка быстрой, обратной и беспроводной зарядки. Устройство работает на Android 16 One UI 8.5. Samsung обещает 7 обновлений ОС.

Galaxy S26+

Смартфон получил 6,7″ Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 120 Гц как и младшая модель, с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 2600 нит, разрешением 3120×1440. Он также работает на 2-нм Exynos 2600, 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Блок камер такой же как в Galaxy S26: основная 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп, телефото объектив 10 Мп и фронталка на 12 Мп. Емкость аккумулятора немного больше чем у младшей модели и составляет 4900 мА·ч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что должно заряжать 69% аккумулятора за 30 минут. Смартфон также работает на Android 16 One UI 8.5.

Как Galaxy S26, так и S26+ поддерживают трехдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7. Однако S26 получила Bluetooth 5.4, тогда как S26+ Bluetooth 6.0. Обе модели получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Они должны выдерживать погружение под воду на глубину до 1,5 в течение около получаса. Смартфоны поступят в продажу в фиолетовом, светло-голубом, белом и черном цветах с матовой задней панелью.

Цены на модели в Украине:

Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ — 45 499 грн

Samsung Galaxy S26 12/512 ГБ — 50 499 грн

Samsung Galaxy S26+ 12/256 ГБ — 53 999 грн

Samsung Galaxy S26+ 12/512 ГБ — 58 999 грн

ИИ

О функциях ИИ стоит сказать отдельно. Обе модели кроме уже традиционных ИИ-ассистентов Bixby и Gemini получат еще и Perplexity. Например, уже привычные функции Now Brief и Circle to Search with Google становятся еще более удобными и персонализированными, в частности Circle to Search позволяет выделять сразу несколько объектов. Новая функция Now Nudge призвана упростить общение и планирование. Она будет понимать контекст в чатах и показывать полезную информацию в окне сообщений, согласовывая детали по заказам, упрощая поиск фото в галерее, распознавая записи о запланированных встречах.

Gemini сможет делать заказы, просматривать записи в чатах и многое другое. Голосовой ассистент Bixby стал еще умнее. Ему можно задавать вопросы по управлению телефоном и другим полезным функциям. В браузер Galaxy интегрирован ИИ Perplexity, доступный прямо во время поиска. Он будет работать на всех вкладках и даже в недавней истории, помогая быстро находить ответы на вопросы.

Мы писали, что Samsung представив Galaxy S26 Ultra и наушники Buds 4 и Buds 4 Pro.

Источник: The Verge

