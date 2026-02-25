Новые Galaxy Buds 4 и Bud 4 Pro от Samsung: эволюция дизайна и улучшенное ANC

Samsung все еще догоняет AirPods со своими новыми Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

Тот же дизайн в стиле AirPods, как у Buds 3 и Buds 3 Pro, теперь с улучшенным временем автономной работы и лучшим шумоподавлением.

Следующие Galaxy Buds были анонсированы, и Samsung снова подражает Apple в дизайне, функциональности экосистемы и ценообразовании. Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro сохраняют дизайн в стиле AirPods от Buds 3, но теперь имеют плоскую металлическую поверхность вдоль внешней части ножки. Обычные наушники используют один 11-мм динамический драйвер и не имеют силиконовых амбушюр, тогда как Buds 4 Pro имеют набор силиконовых амбушюр и двухполосную конструкцию (то есть вуфер для низких частот и твитер для высоких), как и Buds 3 Pro. Есть 5,5-мм планарный твитер и новый 11-мм «суперширокий вуфер» с эффективной площадью почти на 20 процентов больше, чем у предыдущего поколения, что приводит к уменьшению искажений на 50 процентов, по словам Samsung.

Цены останутся такими же, как у 3-й серии: Buds 4 будут доступны за $179, а версия Pro — за $249. Это прямо соответствует AirPods 4 с ANC и AirPods Pro 3. Предварительный заказ на обе Galaxy Buds 4 стартует сегодня, 25 февраля, а в продажу они поступят 11 марта. Обе модели доступны в черном и белом цветах, а версия «розовое золото» для Pro доступна только онлайн.

Обе модели имеют активное шумоподавление, режим прозрачности, адаптивный EQ и адаптивное ANC — хотя версия Pro имеет лучшее адаптивное ANC. Samsung заявляет, что Buds 4 Pro имеют повышение эффективности ANC на 3 дБ (но в отношении каких частот — непонятно). Как и Galaxy Buds 3 Pro, новые Pro также включают функцию определения голоса, которая усиливает разговор, когда слышен голос пользователя, а также функцию обнаружения сирены, чтобы вы оставались осведомленными о сиренах и сигналах тревоги, повышая громкость окружающего звука, когда они поблизости. Есть ряд функций только для пользователей устройств Galaxy, включая быстрое сопряжение, доступ без рук к голосовым ассистентам Bixby или Google, управление звонками или взаимодействие с Bixby с помощью жестов головой, а также функцию Interpreter (живой перевод) с поддержкой 22 языков. Все это очень напоминает функции AirPods, но без мониторинга сердечного ритма и помощи для слуха, которые Apple добавила в линейку Pro.

Buds 4 имеют рейтинг IP54, а Buds 4 Pro — IP57. Кейс не имеет рейтинга IP. Buds 4 и Buds 4 Pro будут работать через Bluetooth на телефонах не Galaxy, но с некоторыми функциями — включая управление шумом, адаптивный EQ, управление сжатием и обновление прошивки — которые требуют приложения Galaxy Wearable на устройствах с Android 10.0 или новее, они не станут лучшим выбором для многих пользователей не Galaxy. Однако использование Galaxy Buds с телефоном Galaxy обеспечит более быструю и простую настройку без необходимости устанавливать приложение Wearable. Наушники подключатся, когда кейс будет открыт, а быстрая панель на экране обеспечит легкий доступ к настройкам громкости, EQ и ANC. Хотя Buds 3 Pro предлагали отличное качество звука и звонков в откровенно походном дизайне, их эффективность ANC была не слишком хорошей. Надеемся, что Buds Pro 4 смогут это исправить. В любом случае Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro, несомненно, станут основным выбором для пользователей устройств Galaxy.

Наушники используют Bluetooth 6.1 и поддерживают Auracast, а также фирменный кодек Samsung Seamless Codec (SSC) с 24-битным/96 кГц аудио ультравысокого качества (UHQ), а также кодеки AAC, SBC и LC3. UHQ требует моделей, выпущенных в 2023 году — таких как серия S23, Z Fold 5 и Z Flip 5, а также серия Tab S9 — или более новых. Обе модели также поддерживают пространственное аудио Samsung на телефонах с One UI 4.1.1 или более новой версией — фактически всех, начиная с S21 и более новых.

Samsung заявляет, что обе модели будут иметь незначительно лучшее время автономной работы, чем Buds 3 и Buds 3 Pro. Нынешняя модель Pro обеспечивает до семи часов воспроизведения или шесть часов с включенным ANC (кейс обеспечивает дополнительные 30 часов или 26 с ANC), тогда как обычные Buds 4 обеспечат до шести часов или пяти с включенным ANC (также 30 часов с кейсом или 26 с ANC). Кейсы обеих моделей поддерживают беспроводную зарядку. И на этот раз кейс имеет дизайн «раскладушки», а не с откидной крышкой, хотя также имеет прозрачную крышку, как у Buds 3.

Источник: The Verge

