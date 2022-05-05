Samsung выпустила карту памяти PRO Endurance для камер видеонаблюдения с непрерывной записью до 16 лет

Компания Samsung выпустила карты памяти microSD PRO Endurance, ориентированные для видеорегистраторов и наружных камер наблюдения. Производитель уверяет, что microSD сможет без перерыва записывать видео до 16 лет (140,16 тыс. часов).

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

PRO Endurance основана на памяти корпоративного уровня (NAND), что позволяет достигать скорости до 100 МБ/с при чтении и до 40 МБ/с при записи. Карта имеет класс 10, класс скорости видео UHS 3 и V30, что позволяет записывать и воспроизводить файлы в форматах до 4K включительно.

Так как карты рассчитаны на уличные камеры наблюдения, они выдерживают большие нагрузки, в том числе защищены от попадания воды, магнитных полей, рентгеновских лучей и перепада температур.

PRO Endurance имеет четыре варианта: 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Рекомендованная стоимость: $10,99 за 32 ГБ до $54,99 за 256 ГБ.