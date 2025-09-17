Самый мощный Porsche 911 Turbo S уже в Украине: 711 л.с. и цена под 15 млн грн

Porsche показала самый мощный автомобиль в серии 911 — Turbo S. Его силовая установка выдаёт 523 кВт (711 л.с.), а новая гибридная система T-Hybrid имеет два электротурбокомпрессора. Автомобиль доступен в двух кузовах — купе и кабриолет. Обновления получили двигатель, аэродинамика, подвеска и дизайн.

Силовая установка T-Hybrid

Porsche 911 Turbo S имеет новый 3,6-литровый оппозитный двигатель с системой T-Hybrid. Мощность составляет 523 кВт (711 л.с.), а максимальный крутящий момент — 800 Нм в диапазоне от 2300 до 6000 об/мин. Мощность сохраняется на уровне 711 л.с. между 6500 и 7000 об/мин. Это на 61 л.с. больше, чем у предыдущей версии.

Система имеет два электротурбокомпрессора, созданные специально для Turbo S. Они обеспечивают более быстрый отклик и большую отдачу, чем раньше. Аккумулятор ёмкостью 1,9 кВт-ч — такой же, как у 911 Carrera GTS.

Коробка передач — 8-ступенчатая PDK со встроенным электродвигателем. Она работает вместе с системой полного привода Porsche Traction Management. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а до 200 км/ч — 8,4 секунды. Максимальная скорость составляет 322 км/ч.

Спортивная выхлопная система с титановыми накладками делает звук двигателя более хриплым и выразительным. Она еще и легче — экономия 6,8 кг.

Несмотря на дополнительные элементы гибридной системы, Turbo S тяжелее предшественника всего на 85 кг. Однако это не повлияло негативно на динамику. На Нюрбургринге автомобиль показал время 7:03,92 минуты — это на 14 секунд быстрее предыдущей модели.

Тормоза, шины и подвеска

Turbo S получил шины нового поколения. Они лучше держат дорогу на сухом асфальте и не теряют эффективности на мокром. Задние колеса стали шире: 325/30 ZR 21 против 255/35 ZR 20 спереди.

Тормозная система Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) теперь имеет новые колодки и увеличенные диски. Сзади их диаметр вырос с 390 мм до 410 мм, спереди — 420 мм. Это самая большая керамическая система тормозов, которую Porsche ставила на двухдверные авто.

В Turbo S теперь стандартно используется система Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC). Она уменьшает крены на поворотах и помогает лучше держать баланс машины. Это делает автомобиль более стабильным и удобным в управлении. Есть также система подъёма передней оси — она работает быстрее, чем у предшественника.

Аэродинамика и дизайн

Передняя часть машины получила вертикальные заслонки для воздуха и регулируемый диффузор. Сзади установлено выдвижное антикрыло с изменяемым углом наклона. Вместе эти элементы снижают сопротивление и улучшают охлаждение. В результате коэффициент сопротивления уменьшился на 10%. В дождь заслонки закрываются, чтобы вода не попадала на тормоза.

Новый Porsche 911 Turbo S имеет более широкий кузов, чем Carreraи новые вентиляционные отверстия на заднем бампере. Многие детали выполнены в фирменном цвете Turbonite — от логотипов до колёс с центральным замком.

В интерьере этот цвет также используется в отделке. Есть новые карбоновые вставки и потолок из перфорированной микрофибры. Стандартная комплектация включает светодиодные фары HD Matrix, пакет Sport Chrono, спортивные сиденья Adaptive Plus с регулировкой в 18 направлениях и надписью «Turbo S» на подголовниках.

Через программу Porsche Exclusive Manufaktur можно заказать более 100 цветов кузова, карбоновые колёса, крышу и даже лёгкие карбоновые дворники, которые на 50% легче стандартных. Интерьер тоже можно персонализировать — от цвета прострочек до уникального тиснения на коже.

Цена

В Украине новый Porsche 911 Turbo S уже можно заказать в официальных дилерских центрах по цене от 14 985 000 грн.