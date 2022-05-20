Сбор на пикап для 115-й бригады ✔️ Спасибо неравнодушным читателям!

Редакция ITC.ua объявила сбор на пикап 29 апреля. Сбор закрыли 6 мая.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Благодаря читателям Creators Media Group – MC.today, ITC.UA и Highload удалось собрать 184 464 грн и купить пикап за 183 тыс. грн для 115-й бригады, которая воюет на востоке. В эту сумму вошло и то, что машину пригнали из Румынии во Львов. Также часть суммы потратили, чтобы перекрасить ее в защитный цвет хаки.

Скоро авто передадут нашим защитникам, и оно будет служить им на передовой. Спасибо всем, кто присоединился к сбору. Вместе победим!

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Подробнее о проекте здесь.