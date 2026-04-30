banner
Новости Игры 30.04.2026

Games Done Quick впервые в Европе: марафон спидранов на Gamescom 2026

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Games Done Quick вперше в Європі: марафон спідранів на Gamescom 2026 / Games Done Quick

За 15 лет существования Games Done Quick никогда не выходила за пределы США. Этим летом все изменится: с 28 по 30 августа серия благотворительных спидран-марафонов впервые проведет живое мероприятие в Европе — на Gamescom в Кельне.

GDQ — это многодневные марафоны, где лучшие игроки мира проходят игры на скорость вживую перед аудиторией. Участники знают каждую деталь игры, используют эксплойты и глитчи, иногда часами концентрируясь на точных вводах. В то же время зрителей поощряют жертвовать деньги на благотворительность. С 2010 года организация собрала более 60 миллионов долларов для таких организаций, как «Врачи без границ», Prevent Cancer Foundation, Malala Fund и Race Forward.

Главные события серии — Summer Games Done Quick и Awesome Games Done Quick — ежегодно собирают десятки тысяч зрителей онлайн. Самое свежее мероприятие Back to Black 2026 завершилось со сбором 53 232 долларов для Race Forward.

Gamescom GDQ продлится три дня — с 28 по 30 августа — ежедневно с 10:00 до 20:00 по центральноевропейскому летнему времени, то есть с 11:00 до 21:00 по Киеву. Посетители выставки смогут смотреть вживую на площадке Koelnmesse, остальные — через официальные каналы GDQ на Twitch и YouTube. Заявки от ранеров откроются 4 мая на gamesdonequick.com. Полная программа пока что не объявлена.

«Это открывает пространство для большего количества раннеров — особенно тех, у кого раньше не было возможности приехать в США». — прокомментировала партнерство владелица и директор GDQ Эшли Фаркас

Новая благотворительная цель

В отличие от предыдущих мероприятий GDQ, деньги в этот раз пойдут на Gaming for Democracy — инициативу, созданную совместно с Bertelsmann Stiftung и Stiftung Digitale Spielekultur, поддерживающую гражданскую активность и демократические ценности через игровую культуру. Выбор партнера логичен для Gamescom: выставка в последние годы сознательно развивает не только коммерческую, но и общественную составляющую.


Спидран-сообщество является одной из крупнейших нишевых аудиторий в игровой индустрии, которую выставка ранее прямо не охватывала. Директор Gamescom Тим Эндрес назвал спидраны явлением, «захватывающим миллионы людей во всем мире», и подчеркнул, что мероприятие подчеркивает роль выставки как платформы для социального взаимодействия.

Gamescom 2026 официально откроется 26 августа и продлится до 30-го, а Opening Night Live с Джеффом Кили состоится 25 августа. GDQ займет последние три дня выставки. В прошлом году Gamescom 2025 собрала десятки крупных анонсов — от Europa Universalis 5 до новой Resident Evil.

14 самых ожидаемых игр 2026 года


Источник: Engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Metro 2039 празднует первый миллион вишлистов и благодарит фанатов
Фанаты The Last of Us Online запустили петицию: 700 подписей за сутки и напоминание об игре, которую отменили на 80% готовности
"Дьявол носит Prada 2" собрал $10 млн на предпоказах и открыл летний сезон в кинотеатрах
Оскар-2027 закрывает двери для искусственного интеллекта: новые правила запрещают ИИ-актеров и ИИ-сценарии
Бывшая звезда WWE присоединяется к касту "Декстер: Воскрешение" во 2 сезоне
Kingston выпустила SSD на 30,72 ТБ — и геймерам от этого не легче
Pragmata может стать франшизой, намекнули Capcom после миллиона продаж за два дня
Кризис памяти добрался до Apple: Mac mini исчезают, Mac и MacBook подорожают
Экранизация Battlefield как "яблоко раздора" для Голливуда: Netflix, Sony и Warner Bros. в битве за права на фильм
Немецкий смартфон без Google: Volla Phone Plinius получил сменную батарею и цену от €598
Хватит шуток: "Тор 5" может получить мрачный финал в духе "Логана" от режиссера-основателя франшизы
Disney+ готовит ответ "Венздей" с историей о культовом призраке: к проекту присоединился Спилберг
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить