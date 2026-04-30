Games Done Quick впервые в Европе: марафон спидранов на Gamescom 2026

За 15 лет существования Games Done Quick никогда не выходила за пределы США. Этим летом все изменится: с 28 по 30 августа серия благотворительных спидран-марафонов впервые проведет живое мероприятие в Европе — на Gamescom в Кельне.

GDQ — это многодневные марафоны, где лучшие игроки мира проходят игры на скорость вживую перед аудиторией. Участники знают каждую деталь игры, используют эксплойты и глитчи, иногда часами концентрируясь на точных вводах. В то же время зрителей поощряют жертвовать деньги на благотворительность. С 2010 года организация собрала более 60 миллионов долларов для таких организаций, как «Врачи без границ», Prevent Cancer Foundation, Malala Fund и Race Forward.

Главные события серии — Summer Games Done Quick и Awesome Games Done Quick — ежегодно собирают десятки тысяч зрителей онлайн. Самое свежее мероприятие Back to Black 2026 завершилось со сбором 53 232 долларов для Race Forward.

Gamescom GDQ продлится три дня — с 28 по 30 августа — ежедневно с 10:00 до 20:00 по центральноевропейскому летнему времени, то есть с 11:00 до 21:00 по Киеву. Посетители выставки смогут смотреть вживую на площадке Koelnmesse, остальные — через официальные каналы GDQ на Twitch и YouTube. Заявки от ранеров откроются 4 мая на gamesdonequick.com. Полная программа пока что не объявлена.

«Это открывает пространство для большего количества раннеров — особенно тех, у кого раньше не было возможности приехать в США». — прокомментировала партнерство владелица и директор GDQ Эшли Фаркас

Новая благотворительная цель

В отличие от предыдущих мероприятий GDQ, деньги в этот раз пойдут на Gaming for Democracy — инициативу, созданную совместно с Bertelsmann Stiftung и Stiftung Digitale Spielekultur, поддерживающую гражданскую активность и демократические ценности через игровую культуру. Выбор партнера логичен для Gamescom: выставка в последние годы сознательно развивает не только коммерческую, но и общественную составляющую.





Спидран-сообщество является одной из крупнейших нишевых аудиторий в игровой индустрии, которую выставка ранее прямо не охватывала. Директор Gamescom Тим Эндрес назвал спидраны явлением, «захватывающим миллионы людей во всем мире», и подчеркнул, что мероприятие подчеркивает роль выставки как платформы для социального взаимодействия.

Gamescom 2026 официально откроется 26 августа и продлится до 30-го, а Opening Night Live с Джеффом Кили состоится 25 августа. GDQ займет последние три дня выставки. В прошлом году Gamescom 2025 собрала десятки крупных анонсов — от Europa Universalis 5 до новой Resident Evil.





