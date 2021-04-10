Сбылась мечта детства: Оптимус Прайм, который сам трансформируется

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Компания Hasbro, владеющая известной франшизой “Трансформеры”, представила игрушку лидера Автоботов Оптимуса Прайма, разработанную китайским производителем Robosen Robotics.

Особенностью новинки стало использование 60 микрочипов и 27 серво-приводов, что впервые позволяет роботу из “Трансформеров” самостоятельно трансфомироваться, ездить, ходить, двигать руками и головой. Размеры фигурки Оптимуса составляют чуть больше 48 см.

Управление роботом осуществляется через мобильное приложение для Android и iOS, с помощью которого ребёнок также может обучаться основам программирования.

Кроме этого, Оптимус Прайм от Robosen Robotics поддерживает распознавание голоса и может выполнять 26 голосовых команд, включая трансформацию и движения.

Робот работает от встроенного подзаряжаемого аккумулятора на 2000 мАч.

К сожалению, новинка Hasbro получилась довольно дорогой, её цена в США составляет $700, а продажи должны стартовать 2 августа.

Источник: Hasbro Pulse