Сегодня начнётся продажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЁ»: в почтамтах, отделениях, магазинах «Интертоп» и онлайн

10 июня начинается продажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЁ». В этот день можно будет приобрести знаменитые почтовые марки в почтамтах областей и сельских отделениях.

Кроме того, марка «Русский военный корабль… ВСЁ» поступит в продажу на онлайн площадках: PROM, Kasta, Rozetka, eBay и магазине «Укрпошты». Онлайн-продажа начнется с 11:00.

Во всех случаях на продажу марок будут действовать ограничения: 2 листа и 5 конвертов и открыток одному клиенту.

Помимо марок все желающие смогут приобрести брендированные футболки, свитшоты, кепки и магниты. Кроме перечисленных площадок приобрести мерч можно также на сайте «Интертоп» и в магазинах сети «Интертоп».

Отмечается, что для онлайн заказов также предусмотрена благотворительная составляющая, когда часть средств будет передана на реализацию благотворительных проектов «Укрпошты».