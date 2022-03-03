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Сегодня Верховная Рада Украины приняла 15 законов и постановлений

Сегодня Верховная Рада Украины приняла 15 законов и постановлений

Сегодня Верховная Рада Украины приняла 15 законов и постановлений

На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины с большим запасом приняла 15 новых законов и постановлений. В частности, было введено пожизненное заключение за мародерство, диверсии, госизмену, одобрена национализация имущества РФ и согласован указ Зеленского о мобилизации.

Таким образом, были приняты следующие законопроекты:

  • 7123 – заявление о небе и миротворческой миссии
  • 7113 – мобилизация
  • 7115 – использование Вооруженных сил
  • 5143 5144 — по коллаборантам
  • 5101 5102 — информационная безопасность
  • 7118 – деятельность правоохранителей в условиях военного положения
  • 7117 – изменения к судоустройству
  • 7116 – преступления против основ нацбезопасности
  • 7120 – гражданское оружие
  • 7121 – отсрочка отчетности
  • 7122 – принудительное изъятие собственности РФ
  • 7124 – усиление ответственности за мародерство
  • 7125 — изменения в Налоговый кодекс по отсрочке платежей

Подробнее новые законы можно изучить по следующей ссылке.


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