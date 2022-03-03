Сегодня Верховная Рада Украины приняла 15 законов и постановлений
На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины с большим запасом приняла 15 новых законов и постановлений. В частности, было введено пожизненное заключение за мародерство, диверсии, госизмену, одобрена национализация имущества РФ и согласован указ Зеленского о мобилизации.
Таким образом, были приняты следующие законопроекты:
- 7123 – заявление о небе и миротворческой миссии
- 7113 – мобилизация
- 7115 – использование Вооруженных сил
- 5143 5144 — по коллаборантам
- 5101 5102 — информационная безопасность
- 7118 – деятельность правоохранителей в условиях военного положения
- 7117 – изменения к судоустройству
- 7116 – преступления против основ нацбезопасности
- 7120 – гражданское оружие
- 7121 – отсрочка отчетности
- 7122 – принудительное изъятие собственности РФ
- 7124 – усиление ответственности за мародерство
- 7125 — изменения в Налоговый кодекс по отсрочке платежей
Подробнее новые законы можно изучить по следующей ссылке.