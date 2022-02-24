Сервіс MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів
В умовах військової агресії Росії проти України сервіс MEGOGO вніс деякі зміни в умови своєї роботи. Щоб українці в різних регіонах країни могли отримувати достовірну інформацію про перебіг подій, сервіс зробив відкритою трансляцію деяких телевізійних каналів.
«Довіряйте перевіреним джерелам та зберігайте спокій
Дивіться безкоштовно канали «UA: Перший», BBC, ICTV, «1+1», «5 канал», «24 канал», «Рада», «УНІАН» та «Україна 24»», — говориться в повідомленні MEGOGO.
Наводимо посилання на перегляд кожного з зазначених каналів:
- «UA: Перший»
- «1+1»
- Інтер
- ICTV
- «Україна 24»
- «5 канал»
- «Новини 24»
- «Рада»
- BBC