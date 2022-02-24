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Сервіс MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів

Сервіс MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів

Сервіс MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів

В умовах військової агресії Росії проти України сервіс MEGOGO вніс деякі зміни в умови своєї роботи. Щоб українці в різних регіонах країни могли отримувати достовірну інформацію про перебіг подій, сервіс зробив відкритою трансляцію деяких телевізійних каналів.

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Дивіться безкоштовно канали «UA: Перший», BBC, ICTV, «1+1», «5 канал», «24 канал», «Рада», «УНІАН» та «Україна 24»», — говориться в повідомленні MEGOGO.

Сервіс MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів

Наводимо посилання на перегляд кожного з зазначених каналів:


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