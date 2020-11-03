Сервис Opendatabot сделали бесплатным для всех украинских ФОП, там можно отслеживать изменения в реестрах и подавать отчеты в налоговую

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Сервис открытых данных Opendatabot стал бесплатным для всех украинских предпринимателей, так что теперь ФОП могут бесплатно отслеживать все изменения в государственных реестрах, а также подавать отчеты в налоговую и платить налоги через Opendatabot без покупки премиум-тарифа.

Профессиональный аккаунт в «Опендатаботе» стоит 270 грн в месяц, и раньше только с ним можно было мониторить ФОП во всех реестрах. Теперь все сервисы для ФОП можно получить в обычном аккаунте. Для этого достаточно подтвердить аккаунт с помощью ЭЦП. Подробные инструкции, как подключить услугу, можно найти по следующей ссылке.

При этом профессиональные аккаунты останутся в Opendatabot, так как они дают возможность малому бизнесу и юристам осуществлять мониторинг 10 компаний или 10 судебных дел.

«Мы уже прибыльны и имеем возможность запускать бесплатные сервисы для ФОП, которых мы считаем основой новой украинской экономики», — объяснил решение основатель сервиса Алексей Иванкин.

Напомним, что Opendatabot доступен в мессенджерах Viber, Telegram и Messenger, а также на iOS и Android.

С помощью данного сервиса можно:

отслеживать изменения в едином государственном реестре: появление налогового долга, изменение группы единого налога и статуса плательщика НДС;

подавать налоговые отчеты и платить налоги;

подписывать с помощью ЭЦП и обмениваться договорами, счетами, актами с контрагентами в смартфоне;

отслеживать изменения в реестре недвижимости, аресты движимого имущества, единый реестр должников.

Источник: AIN.UA, Opendatabot