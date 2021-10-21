Шахраї від імені Нової пошти обіцяють українцям гроші за участь в акції — не довіряйте сліпо

Нова пошта повідомила, що 21 жовтня шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

В компанії наголошують, що одних подібних акцій Нова пошта не проводить і наполегливо радить користувачам бути пильними.

«Сьогодні ви могли отримати в один зі своїх меседжерів повідомлення нібито від компанії Нова пошта про акцію, в якій можна виграти гроші. Не переходьте за посиланням, це шахраї! Наразі повідомляємо, що жодних подібних акцій компанія не проводить». Нова пошта

У компанії просять звернути увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописана не справжня адреса офіційного сайту Нової пошти — посилання веде на сторінку фейкового сайту, яка може містити шкідливе програмне забезпечення. Таким чином, переходячи за такими посиланнями, користувачі ризикують підхопити «вірус» та надати зловмисникам свої персоналні дані.