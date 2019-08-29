Sharp покажет на IFA 2019 «крупнейший в мире» 8K LCD телевизор с поддержкой 5G





Компания Sharp заявила о своём намерении продемонстрировать на выставке IFA 2019 самый крупный в мире LCD телевизор с разрешением 8K. Это устройство получило панель диагональю 120 дюймов. Отметим, в модельном ряду Samsung имеется и более крупная модель – 292-дюймовый телевизор The Wall Luxury. Но он основан ан технологии MicroLED, а не LCD.

Пока что Sharp не торопится делиться дополнительными сведениями о своём новом 120-дюймовом 8K телевизоре. Известно лишь, что устройство поддерживает связь 5G. При этом компания отмечает, что сочетание поддержки 8K и 5G делает её новый телевизор идеальным инструментом для демонстрации произведений искусства. Производитель предполагает сценарий, при котором искусствоведы будут использовать это устройство для удалённого проведения реставраций.

Конечно, такой сценарий использования будет доступен только для очень состоятельных музеев и реставраторов. Хотя Sharp пока не называет стоимость своего самого крупного в мире 8K LCD телевизора, можно для сравнения указать цену на 98-дюймовый 8K LCD телевизор от Sony, который компания начала продавать ранее в этом году по цене $70 тыс.

Источник: Engadget