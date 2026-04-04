Xiaomi выпустила улучшенные Mini LED телевизоры: до 100 дюймов с частотой 288 Гц и 2000 нит яркости

Компания Xiaomi обновила серию телевизоров S Mini LED TV 2026. И она имеет некоторые существенные отличия от линейки, которая недавно поступила в продажу в Европе.





Обновленная серия телевизоров Xiaomi S Mini LED TV 2026 доступна сразу в пяти диагоналях от 55 дюймов до 100 дюймов. Флагманская модель имеет 1920 зон локального затемнения, обеспечивает пиковую яркость до 2000 нит и частоту обновления изображения до 288 Гц. Модель начального уровня отличается лишь количеством зон локального затемнения — их всего 576. Однако все остальные возможности соответствуют уровню топовой версии.

Для сравнения, в Европе сейчас предлагаются телевизоры Xiaomi S Mini LED TV диагональю до 98 дюймов, имеющие до 880 зон локального затемнения, а пиковая яркость достигает лишь 1200 нит.

Обновленная линейка телевизоров Xiaomi S Mini LED TV 2026 получила пленку с отражением только 0,5%. Это должно значительно улучшить комфорт при просмотре в ярко освещенных комнатах. Также в серии используется фирменный движок обработки изображения Master Quality Engine. Он отвечает за лучший контраст, более четкую картинку и более точные цвета.





Кроме того, в новых моделях установили аудиосистему 2.1 с поддержкой Harman AudioEFX. Для геймеров предусмотрели специальный режим Game Mode, а также поддержку AMD FreeSync Premium Pro и VRR (переменная частота обновления). Это дает более плавную картинку без разрывов и задержек во время игры.

Xiaomi пока не объявила информацию о ценах обновленной линейки телевизоров S Mini LED TV 2026. Компания поделится ею 8 апреля, когда в Китае завершится период предзаказов.

Источник: notebookcheck