Silent Arrow – массивный дрон для доставки на поле боя припасов массой до 3/4 тонны

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Во время проведения выставки Defence & Security Equipment International (DSEI) в Лондоне состоялась демонстрация достаточно оригинального беспилотного летательного аппарата Silent Arrow GD-2000. Его разработкой занимается компания Yates Electrospace Corporation (YEC).

Дрон Silent Arrow предлагается использовать в качестве замены системы доставки боеприпасов и медикаментов JPADS. Такая система применяется вооружёнными силами нескольких стран, включая США. Она подразумевает использование системы навигации GPS и управляемых парашютов для доставки сбрасываемых с самолёта припасов в точку назначения. По заверениям YEC, дрон Silent Arrow обладает некоторыми преимуществами по сравнению с системой JPADS. Он способен доставлять припасы массой до 740 кг, а его использование будет обходиться примерно вдвое дешевле. Так как это планер, его также легче направлять к месту назначения. Когда ситуация требует этого, доставка припасов при помощи БПЛА может быть незаметной, что крайне проблематично при использовании парашютов.

Производство дронов Silent Arrow планируется запустить в октябре этого года.

Источник: Engadgets