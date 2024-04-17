«Скучный телефон» ─ телефон-раскладушка, который не отвлекает соцсетями от реальной жизни

Heineken и розничный маркетплейс Bodega выпустили «Скучный телефон» (The Boring Phone). Его производителем стала компания Human Mobile Devices (HMD). Это специальная лимитированная серия функциональных телефонов с ограниченными техническими характеристиками. Она была создана, чтобы поощрить людей к живому общению в свободное время, отключившись от своих смартфонов.

«Скучный телефон» Heineken x Bodega освобождает пользователей от отвлекающих факторов современных смартфонов. Он предлагает базовые возможности, такие как звонки и отправка SMS. А социальные функции и сети, а также другие современные мобильные приложения, которые тратят время пользователей и отвлекают от реальной жизни, в нем недоступны.

Исследование, проведенное по заказу Heineken, показало, что 90% представителей поколения зумеров и миллениалов в Великобритании и США постоянно скроллят соцсети во время общения с друзьями и семьей, проверяя свои устройства в среднем 7 раз за вечер. Две трети опрошенных признались, что открывают социальные сети (62%) во время общения с другими, тогда как более трети (36%) подтвердили, что проверяют рабочие электронные письма. 30% опрошенных также отметили, что украдкой играют в игры вместо того, чтобы общаться с семьей и друзьями. В то же время 32% респондентов хотели бы иметь возможность отключаться от своих телефонов на вечернем досуге и выходных. Чтобы иметь меньшую зависимость от социальных сетей, 22% опрошенных выключает или оставляет свой телефон дома перед социальными мероприятиями, а 38% говорят, что рассматривают возможность сделать так же.

«Скучный телефон» / The Boring Phone позволяет исправить эту проблему, при этом оставаясь на связи. Прозрачный корпус и голографические наклейки призваны напомнить о мобильных телефонах начала 2000-х годов. Устройство выполнено в формфакторе раскладушки. Оно имеет внутренний 2,8-дюймовый QVGA дисплей и внешний 1,77-дюймовый QQVGA экран. Внутреннее хранилище емкостью 128 МБ можно расширить карточкой памяти емкостью до 32 ГБ. Для развлечений доступны FM-радио, 3,5-мм звуковой разъем для наушников и 0,3-мегапиксельная камера. Аппарат поддерживает сети 2G, 3G, 4G и возможность установки двух SIM-карт. Съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч обеспечивает до 6 часов разговоров в сетях 3G/4G, до 20 часов разговорного времени в 2G сети и более недели в режиме ожидания. Устройство имеет размеры 108x55x18,9мм и вес 123 г.

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«Скучный телефон» будут раздавать в виде подарков в социальных сетях в Великобритании, а на других рынках устройство появится позже в этом году. В июне также будет запущено приложение, которое сможет сделать смартфоны «скучными», чтобы дать возможность почувствовать опыт «Скучного телефона» без физического устройства.