Смартфон iPhone X за десять месяцев разошелся тиражом свыше 60 млн единиц

Уже сегодня вечером в числе других новинок Apple будут представлены новые смартфоны iPhone, о которых мы уже знаем немало. Всего ожидается три модели: более дорогие iPhone Xs и iPhone Xs Max с OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также младшая модель iPhone (основные варианты названия – iPhone 9, iPhone Xc и iPhone Xr) с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем. Мы уже знаем, что все новые iPhone 2018 года будут выглядеть почти так же, как нынешняя модель iPhone X. И тем интереснее свежая оценка продаж iPhone X, сделанная аналитиками Counterpoint.

Итак, по подсчетам аналитиков Counterpoint, смартфон iPhone X за десять месяцев с момента поступления в продажу разошелся по миру в количестве более 60 млн единиц. Для сравнения, модели iPhone 6 для достижения аналогичного результата в свое время понадобилось всего 6 месяцев, тогда как по итогам десяти месяцев продажи этой модели превышали отметку 90 млн единиц.

Но если смотреть в денежном выражении, то благодаря более высокой цене iPhone X получается полный паритет с результатом iPhone 6 за 10 месяцев продаж– около $62 млрд.

Среди других интересных данных, содержащихся в отчете, можно выделить следующие: на долю iPhone X пришлась треть всех поставленных iPhone за последние 10 месяцев и около половины дохода, полученного от продаж всех iPhone за этот период.

Также Counterpoint отмечают, что более половины всех продаж iPhone X пришлось на США и Китай, тогда как Индия в общей структуре продаж iPhone X составила всего 1%.

Еще один занятный факт, выделенный Counterpoint: только один iPhone X за десятимесячный период принес Apple больше денег, чем весь модельный ряд крупнейшим игрокам рынка (Huawei, Oppo, vivo или Xiaomi).

Источник: Counterpoint