Смартфоны Xiaomi Mi 8 Lite и Mi 8 Pro представлены официально. Цена молодежной модели стартует с $204

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Как и ожидалось, сегодня Xiaomi в рамках специального мероприятия в Чэнду представила парочку новых моделей смартфонов в рамках серии Mi 8. Конечно же, речь о Xiaomi Mi 8 Youth Edition и Mi 8 Screen Fingerprint Edition, которые дебютировали под именами Mi 8 Lite и Mi 8 Pro.

Если вкратце, почти вся предварительная информация о новинках подтвердились и они ровно такие, как и ожидалось: Mi 8 Lite – это упрощенная версия стандартного Xiaomi Mi 8 на SoC Snapdragon 660, а Mi 8 Pro – это улучшенный Xiaomi Mi 8 с подэкранным дактилоскопом, поддерживащим технологию распознавания силы нажатия.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite, ориентированный на молодую аудиторию, оснащен экраном диагональю 6,26 дюйма с разрешением 2560х1080 пикселей с вырезом. Кстати, на презентации Xiaomi сравнивала Mi 8 Lite с iPhone Xr, указывая на то, что ее решение имеет более узкие рамки, более тонкий корпус и вырез меньшего размера.

Камера у Mi 8 Lite сдвоенная, но не вертикальная, как у других моделей серии, а горизонтальная с сенсорами разрешением 12 и 5 Мп (вероятно, как у Xiaomi Mi 8 SE), а также 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Обе камеры используют систему ИИ, способны добиваться художественного размытия фона и делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности (насколько это вообще возможно при такой аппаратной начинке).

Сканер отпечатков пальцев у Xiaomi Mi 8 Lite находится на задней панели. Емкость аккумулятора составляет 3350 мА·ч, поддерживается технология быстрой зарядки.

У Mi 8 Lite будет три варианта конфигурации памяти: 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ. Цены в зависимости от конфигурации составляют соответственно $204, $248 и $292.

Xiaomi Mi 8 Lite – это первый смартфон производителя, доступный в популяризированном Huawei градиентном исполненим тыльной панели. Кстати говоря, на выбор предлагаются две градиентных расцветки: синий и розово-золотистый. Также Mi 8 Lite доступен в классическом черном цвете.

Что касается модели Mi 8 Pro, за исключением подэкранного дактилоскопического сканера, технически это полная копия обычного Mi 8. В конфигурацию входит дисплей AMOLED диагональю 6,21 дюйма разрешением 2248х1080 пикселе с вырезом, где располагаются фронтальная камера на 20 Мп и система сканирования лиц пользователей, SoC Snapdragon 845, двухдиапазонный приемник GPS и сдвоенная основная камера разрешением 12 Мп. Емкость аккумулятора — 3400 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 4.0 на 18 Вт.

Xiaomi Mi 8 Pro предложен в двух версиях — 6+128 ГБ и 8+128 ГБ. Цветов корпуса тоже два — черный и градиентный золотистый. Стоимость Xiaomi Mi 8 Pro в Китае стартует с $465, а версия с 8 ГБ ОЗУ оценена в $525.

Оба смартфона работают под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 10.

Источник: gizmochina и themobileindian