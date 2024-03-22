Новости Игры 22.03.2024 в 18:26 comment views icon

Смесь StarCraft и Age of Empires в VR. Украинская sci-fi стратегия Expansion VR вышла в раннем доступе Steam

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

22 марта в раннем доступе Steam вышла Expansion VR — научно-фантастическая VR-стратегия от разработчиков из Харькова 💔. К запуску игры в Steam украинско-мальтийская Plazma Studio подготовила новый трейлер геймплея, демонстрирующий актуальное состояние и особенности игры.

До 31 марта 2024 года Expansion VR можно приобрести в Steam со скидкой 10% — за 292₴. Это RTS-автобатлер в VR. Действие игры переносит во вселенную, простирающуюся от опустошенной Земли до новых фронтиров человеческой цивилизации. Игрокам предстоит взять на себя роль космического воеводы — контролировать сбор ресурсов, расходование их на развитие высокотехнологичной базы и создание армии для уничтожения противника. Выглядит как смесь StarCraft и Age of Empires, только в VR.

Всего в игре есть три фракции, которые ведут отчаянную борьбу за демократию за ресурсы. Каждая фракция имеет собственный стиль боя: корсары имеют преимущество в схватках на дальних дистанциях, майнеры опираются на собственный шахтерский опыт, а козырь хрякопсов 🐷 — «мясные штурмы».

«Примите командование над отважными корсарами, сообразительными майнерами или свирепыми хрякопсами, и приведите их к победе и господству над фронтирами космоса!»

Expansion VR выходит в досрочном доступе Steam с поддержкой режима PvE для одного игрока и PvP-мультиплеера, а также с несколькими готовыми игровыми картами. В финальной версии игры разработчики обещают сюжетную кампанию, отдельный режим кооперативной игры, новые карты, кастомизацию юнитов и ежедневные задания. Полноценный релиз состоится до конца этого года.

Смесь StarCraft и Age of Empires в VR. Украинская sci-fi стратегия Expansion VR вышла в раннем доступе Steam
Системные требования Expansion VR

На прошлой неделе Expansion VR также вышла в Meta Store, а вскоре должен появиться в PICO Store.

Скриншоты

11111111

Геймплей

Web design.
Швидкий початок кар'єри у сфері IT! Опануйте професію веб-дизайнера — почніть самостійно керувати своїм часом й отримувати високий дохід вже за 9 тижнів.
Дізнатися більше

Трейлер к запуску в досрочном доступе

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить