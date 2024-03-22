Смесь StarCraft и Age of Empires в VR. Украинская sci-fi стратегия Expansion VR вышла в раннем доступе Steam

22 марта в раннем доступе Steam вышла Expansion VR — научно-фантастическая VR-стратегия от разработчиков из Харькова 💔. К запуску игры в Steam украинско-мальтийская Plazma Studio подготовила новый трейлер геймплея, демонстрирующий актуальное состояние и особенности игры.

До 31 марта 2024 года Expansion VR можно приобрести в Steam со скидкой 10% — за 292₴. Это RTS-автобатлер в VR. Действие игры переносит во вселенную, простирающуюся от опустошенной Земли до новых фронтиров человеческой цивилизации. Игрокам предстоит взять на себя роль космического воеводы — контролировать сбор ресурсов, расходование их на развитие высокотехнологичной базы и создание армии для уничтожения противника. Выглядит как смесь StarCraft и Age of Empires, только в VR.

Всего в игре есть три фракции, которые ведут отчаянную борьбу за демократию за ресурсы. Каждая фракция имеет собственный стиль боя: корсары имеют преимущество в схватках на дальних дистанциях, майнеры опираются на собственный шахтерский опыт, а козырь хрякопсов 🐷 — «мясные штурмы».

«Примите командование над отважными корсарами, сообразительными майнерами или свирепыми хрякопсами, и приведите их к победе и господству над фронтирами космоса!»

Expansion VR выходит в досрочном доступе Steam с поддержкой режима PvE для одного игрока и PvP-мультиплеера, а также с несколькими готовыми игровыми картами. В финальной версии игры разработчики обещают сюжетную кампанию, отдельный режим кооперативной игры, новые карты, кастомизацию юнитов и ежедневные задания. Полноценный релиз состоится до конца этого года.

На прошлой неделе Expansion VR также вышла в Meta Store, а вскоре должен появиться в PICO Store.

Скриншоты

Геймплей

Web design. Швидкий початок кар'єри у сфері IT! Опануйте професію веб-дизайнера — почніть самостійно керувати своїм часом й отримувати високий дохід вже за 9 тижнів. Дізнатися більше

Трейлер к запуску в досрочном доступе

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!