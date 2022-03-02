Snapchat призупиняє показ реклами в росії, білорусі та Україні

Додаток Snapchat більше не показуватиме рекламу в росії, білорусі та Україні. Крім того, після російського вторгнення в Україну компанія Snap припинила продаж усіх рекламних оголошень у росії та білорусі.

Компанія повідомляє, що продовжить пропонувати свій мультимедійний додаток у цих країнах, оскільки він залишається важливим інструментом комунікації. Разом з тим, Snap буде дотримуватись «всіх санкцій, спрямованих проти російських компаній та фізичних осіб». Компанія також підкреслила, що у неї немає фізичних офісів у росії й вона не приймає доходи від російських державних структур.

Запровадивши обмеження на рекламу, Snap приєдналася до чималого списку технологічних компаній, які також вжили обмежувальних заходів щодо доступності реклами в цих країнах. Схожі обмеження ввели Twitter, Facebook, Microsoft та YouTube. Наприклад, відеохостинг заборонив RT та іншим російським каналам отримувати дохід від реклами.

Як заявляє Snap, вона ніколи не дозволяла RT та іншим державним виданням публікуватися на сторінці Discover Snapchat, тому їй не потрібно вживати додаткових заходів, щоб заблокувати їх у розділі додатку, еквівалентному стрічці новин. Однак, компанія заявила, що «пильно відстежує» свою платформу «на предмет будь-яких доказів дезінформації або неправильного використання».

Джерело: Engadget