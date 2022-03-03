Spotify закриє офіс у Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Доступ до платформи для росіян не обмежать

Spotify призупинив свою діяльність у Москві на невизначений термін у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Про це пише Variety.

При цьому мешканцям країни не обмежуватимуть доступу до контенту музичної платформи. Представники Spotify вважають вкрай важливим забезпечити для них глобальний потік інформації та даних, щоб вони були в курсі подій, що відбуваються в Україні та світі.

Разом з цим, Spotify прибрала зі своєї платформи фінансовані Кремлем новинні агенції RT та Sputnik News.