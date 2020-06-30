Средства клиентов на картах Payoneer будут разморожены с 30 июня, а вывод на банковский счёт заработает с 6 июля





На прошлой неделе владельцы карт Payoneer столкнулись с проблемой – они потеряли доступ к своим деньгам и не могли вывести их. Причиной тому стали финансовые махинации руководства компании Wirecard, которая и является фактическим эмитентом карт.

Как оказалось, топ-менеджмент немецкой компании Wirecard умышленно проводило махинации со счетами, чтобы повысить её капитализацию и сделать более привлекательной для инвесторов. Это вскрылось во время проведения аудита. В результате примерно четверть баланса компании оказалась фиктивной – около €1,9 млрд. Wirecard инициировала процедуру банкротства. После этого скандала Payoneer уверяла, что со счетами клиентов всё будет в порядке, и никаких проблем не предвидится. Но 26 июня всё пошло не так.

Британский регулятор Financial Conduct Authority (FCA) заморозил деятельность подразделения Wirecard Card Solutions, работающего на территории Великобритании и обслуживающего карты, в том числе для Payoneer. Заморозить операции данного подразделения регулятор решил до завершения проверок и следствия, чтобы защитить средства клиентов. А сами клиенты при этом лишились доступа к деньгам, которые хранились на счетах Wirecard Card Solutions. Причём это касается не только владельцев карт Payoneer, но и других компаний.

Несмотря на все эти проблемы, руководство Payoneer заявило о намерении вернуть все средства своим клиентам, не дожидаясь окончания разбирательств с Wirecard. Об этом заявил в письме глава компании Payoneer Скотт Галит. Однако в этом письме он не назвал каких-либо сроков и механизмов возврата денег пользователям.

И в начале недели ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Регулятор FCA пересмотрел своё решение и заявил, что с 30 июня средства на картах Wirecard снова должны быть доступны для пользователей. По данным Payoneer, снова использовать карты можно будет в течение 24 часов. Пользователи смогут тратить деньги онлайн или снимать наличные через банкоматы. Возможность выводить деньги с карт Payoneer на банковские счета появится немного позже – с 6 июля 2020 года. Такая задержка связана с тем, что компания работает с Wirecard и MasterCard над снятием некоторых технических ограничений. С 6 июля клиенты смогут пользоваться функциями Make a Payment и Manage Currencies.

Дополнительно в Payoneer предпринимают меры, направленные на улучшение ситуации с работой карт. Так, все будущие платежи будут поступать на текущий баланс Payoneer, а не на карту. Кроме того, в скором времени компания предложит пользователям нового эмитента банковских карт.

Источник: AIN