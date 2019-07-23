США сбили иранский беспилотник, впервые используя на море новую технологию глушения в рамках системы MADIS





На прошлой неделе американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Судя по всему, при этом произошло боевое крещение новых технологий.

Иранский дрон был сбит в результате первого применения военно-морскими силами США системы MADIS (Marine Air Defense Integrated System). Это специальная система борьбы с беспилотными летательными аппаратами, адаптированная для применения в морских условиях. Применяемая технология подразумевает использование глушителей, которые блокируют связь дрона с базой с целью крушения БПЛА. Некоторые версии MADIS также могут стрелять в дронов, хотя неясно, каким образом был осуществлён перехват иранского беспилотника в данном конкретном случае.

Министерство обороны США официально не сообщило, какими средствами был сбит иранский дрон, но как свидетельствует заглавная фотография, на момент инцидента на борту USS Boxer присутствовала система MADIS. Её можно увидеть в правой части снимка на автомобиле желтоватого цвета.

Этот инцидент иллюстрирует быстро меняющийся характер войны. США всё чаще находят способы предпринять действия против военных целей противника без единого выстрела. Как сообщается, в июне США использовали кибератаку для отключения иранских систем контроля над ракетами. Это теоретически позволяет избежать разжигания ожесточенных конфликтов с большим количеством жертв. Хотя нет гарантии, что такие меры позволят избежать появления эскалаций, которые могут включать обычные военные ответы. Хотя на данном этапе Иран не начал собственных полномасштабных контратак (захват судов не является прямым ответом), существуют опасения, что эти «более мягкие» методы могут все же вызвать более жесткую реакцию в определённых обстоятельствах.

Источник: Engadget