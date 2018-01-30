Стартап Ampere Motor создал трёхколёсный электромобиль One с запасом хода 160 км и ценой в $10 тыс.

Участники американского стартапа Ampere Motor опечалились тем фактом, что современные электромобили – это по большей части дорогие и маломощные машины. Потому они поставили перед собой цель создать красивый спортивный электромобиль по доступной цене. По задумке, цена такого автомобиля не должна превышать $10 тыс.

Стартап Ampere Motor уже создал концепт такого доступного спортивного электромобиля, а теперь готовится к тому, чтобы запустить его в серийное производство и вывести своё детище на улицы городов. Электромобиль получил название One. В разработке его внешнего вида участвовали именитые дизайнеры из Audi, Mercedes-Benz и Ferrari. В основе машины лежит трубчатый каркас из стеклопластика и карбона. Электрокар оснащён тремя колёсами: двумя передними и одним задним. Подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, а трансмиссия с конической кевларовой лентой отвечает за управление задним колесом.

Электромобиль Ampere Motor One способен разгоняться от нуля до 100 км/ч за 8 секунд, а максимальная скорость движения составляет 120 км/ч. Эти показатели далеки от возможностей действительно спортивных автомобилей. Запас хода при использовании стандартной батареи составляет 160 км, а при установке батареи повышенной ёмкости запас хода увеличивается до 240 км. Зарядка стандартного аккумулятора обычной домашней розетки занимает 3,5 часа.

В базовой конфигурации электромобиль One лишён крыши и даже лобового стекла. При желании, их можно установить за дополнительные $1,5 тыс. Ещё $1 тыс. предстоит потратить на установки систем обогрева и кондиционирования. Очевидно, именно благодаря отказу от ряда компонентов разработчикам и удалось вложиться в заявленный лимит стоимости в $10 тыс.

Следует отметить, что несмотря на свой дизайн, технически во многих странах мира электромобиль One может быть признан мотоциклом. Потому для его управления водителю потребуется соответствующая категория прав, а также ему будет необходимо носить за рулем защитный шлем.

Источник: Autocentre.ua