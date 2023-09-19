Стопами SpaceX — Stoke Space успешно испытала вторую ступень многоразовой ракеты

В воскресенье на аэродроме в Восточном Вашингтоне небольшая компания Stoke Space впервые запустила свой разгонный блок. Полет был довольно скромным. Вторая ступень ракеты поднялась лишь на высоту около 9 метров и длился 15 секунд.

И все же это был важный шаг для Stoke Space, передает ArsTechnica. Компании менее 4 лет и в ней работает всего 90 сотрудников. Испытание успешно продемонстрировало производительность кислородно-водородного двигателя компании, который базируется на кольце из 30 движителей; возможность дросселирования этого двигателя и его систему управления вектором тяги; а также авионику, программное обеспечение и наземные системы аппарата.

Инновационная вторая ступень

У тестовой ракеты отсутствовал обтекатель полезной нагрузки, но в остальном она похожа на будущую верхнюю ступень ракеты Stoke: 4 м в диаметре и 6 м в высоту. Stoke Space планирует, что вторая ступень после запуска будет лететь обратно на Землю и приземлится вертикально. Соответственно, верхняя ступень имеет новую конструкцию двигателя — кольцо из 30 двигателей вместо одного двигателя с соплом, чтобы обеспечить более безопасный полет как в вакууме космоса, так и в более плотной атмосфере у поверхности Земли. Это самый сложный и самый инновационный элемент конструкции ракеты.

После достижения всех технических целей с разгонным блоком, компания сосредоточится на разработке более традиционной первой ступени своей пока что неназванной ракеты. Инженеры Stoke уже разрабатывают полнопоточный ракетный двигатель со ступенчатым сгоранием для первой ступени. Семь таких двигателей будут обеспечивать работу ракеты-носителя. Компания работает над дебютом ракеты в 2025 году.

План пути на орбиту

Stoke Space получила в пользование 14-й пусковой комплекс на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Именно с этой исторической площадки в 1962 году стартовал Джон Гленн — первый американец на орбите. Для восстановления площадки придется проделать немало работы, поскольку последний запуск состоялся в 1966 году.

Компанию основали Энди Лапса и Том Фельдман, оба бывшие инженеры Blue Origin. За три года они и их команда быстро продвинулись вперед, и смогли построить рабочую вторую ступень, способную совершать короткие полеты. От этого прыжка до орбитального полета небольшой ракеты, предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза до 7 метрических тонн, еще долгий путь. Зато есть шанс стать второй после SpaceX частной космической компанией, сумевшей построить возвращаемую ракету.