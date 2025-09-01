Стоимости XRP грозит стремительное падение

Упадет ли цена XRP в сентябре? Для того чтобы не произошло обвала, стоимость должна удерживаться выше отметки $2,70-$2,77, иначе рискует спровоцировать техническую коррекцию в сентябре, с потенциальным снижением до $2. Как свидетельствуют данные известного аналитика Али, XRP завершил август с убытками, что и вызвало беспокойство относительно потенциального медвежьего движения в начале осени.

Кроме того, некоторые эксперты называли уровнем поддержки $2,80, потеря которого может ускорить продажи XRP и вызвать дальнейшее падение на 25% падения. В целом упал более чем на 22,30% за прошлый месяц после достижения пика в $3,66.

Например, 31 августа Али предупреждал, что если XRP опустится ниже $2.77, то дальше монету ждет снижение до $2,40.

1 сентября он обновил прогноз на более позитивный, согласно которому, если XRP сможет продержаться выше уровня $2,70, далее токен будет ожидать прорыв $2,90. В случае достижения этой отметки стоимость XRP может взлететь до $3,70.

На момент написания токены торгуются по $2,76 с ростом торгового объема за сутки на 114.7%. То есть, XRP активно торгуют.