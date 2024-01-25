Новости Софт 25.01.2024 в 18:09 comment views icon

Стриминговое пиратство приносит владельцам $2 млрд и ущерб мировой экономике $71 млрд в год. Украина – в числе лидеров по потреблению

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Вадим Карпусь

Автор новостей

С ростом популярности стриминговых сервисов, таких как Netflix, второе дыхание получило и пиратство видео контента. Теперь вместо сервисов загрузки видео или торрент-трекеров все большую популярность приобретают пиратские стриминговые сервисы.

Такие сервисы используют специальное ПО для копирования фильмов и сериалов с легальных стриминговых сервисов, а затем размещают контент на своих собственных платформах. Такие сервисы зарабатывают на рекламе и собственных подписках около $2 млрд в год, говорится в публикации Bloomberg. По данным Motion Picture Association, без затрат на создание контента, прибыльность подобных сервисов приближается к 90%. Вместе с тем ущерб для экономики США от стримингового пиратства оцениваются в $30 млрд потерянных доходов ежегодно и около 250 тыс. рабочих мест. Годовой ущерб глобальной экономике достигает $71 млрд.

В США, где насчитывается почти 130 сайтов с пиратством по подписке, на тройку крупнейших из них в совокупности приходится около 2 млн пользователей, платящих от $5 до $10 в месяц за фильмы, сериалы и спортивные трансляции. Аналитики говорят, что число пользователей таких сайтов может резко возрасти, поскольку стоимость подписок легальных стримеров возрастает и приближается к $20 в месяц (за каждый). В то время как на пиратских сайтах можно найти контент с различных сервисов. Некоторые пиратские стриминговые сайты уже сейчас могут похвастаться более высокой посещаемостью, чем легальные ресурсы.

Стриминговое пиратство процветает не только в США. Отмечается, что в последние месяцы российские преступные группировки платили своим соучастникам за то, чтобы те проникали в кинотеатры AMC Entertainment Holdings с видеокамерами и записывали фильмы. Причем, речь идет об организованной преступности, которая не только управляют пиратскими сайтами. Некоторые из операторов также занимаются незаконным оборотом наркотиков и детской порнографией, проституцией и отмыванием денег.

Стриминговое пиратство приносит владельцам $2 млрд и ущерб мировой экономике $71 млрд в год. Украина – в числе лидеров по потреблению

С точки зрения потребления пиратского контента лидерами являются США и Индия, на которых приходится по 11% посещений пиратских ресурсов. Третье место заняла россия с показателем 6%. Далее с показателем 3% следуют Великобритания, Канада, Украина и Турция.

Источник: Bloomberg

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