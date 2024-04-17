Стивен Спилберг снимет фильм об НЛО, а Мартин Скорсезе — байопик о Фрэнке Синатре с Ди Каприо, и не только

Почтенный возраст не мешает действительно талантливым режиссерам добиваться успеха, а затем браться за новые проекты Variety рассказывает о будущих фильмах от ветеранов киноиндустрии.

Скорсезе

После 10 номинаций на «Оскар» прошлогодней криминальной ленты «Убийцы цветочной луны» 81-летний Мартин Скорсезе планирует несколько следующих проектов. Он хочет снять два фильма один за другим: первый об Иисусе, а второй — биографический фильм о Фрэнке Синатре.

Оскароносный режиссер собирается обойти студийную систему и самостоятельно финансировать «Жизнь Иисуса», основанную на книге Сюсаку Эндо 1973 года. Он применил тот же подход в драме 2016 года «Молчание» (которая также была экранизацией романа Эндо). Скорсезе хотел бы воссоединиться со звездой «Молчания» Эндрю Гарфилдом для проекта «Иисус», хотя неясно, будет ли актер исполнять главную роль или играть одного из учеников. Ожидается, что производство начнется позже в этом году, а съемки пройдут в Израиле, Италии и Египте. Съемки в Израиле могут оказаться серьезной проблемой, поскольку страна находится в состоянии войны с ХАМАС.

Проект «Синатра» также может столкнуться с некоторыми проблемами: дочь легендарного певца Тина Синатра контролирует поместье своего отца и еще не дала своего согласия на фильм. Но это не помешало Скорсезе собрать мощный актерский состав, в котором Леонардо Ди Каприо сыграет самого певца, а Дженнифер Лоуренс — его вторую жену, актрису Аву Гарднер. Именно Гарднер помешала браку Синатры с Нэнси Барбато, матерью Тины.

Спилберг

Также на горизонте сотрудничество Скорсезе со Стивеном Спилбергом над сериалом «Мыс страха» для Apple TV+. Две легенды будут выступать исполнительными продюсерами проекта, основанного на фильмах Universal 1991 и 1962 годов.

77-летний Спилберг, режиссер «Близких контактов третьей степени», работает над своим следующим проектом, фильмом об НЛО, сценарий которого пишет Дэвид Кэпп. Об этой ленте известно очень мало, но подтверждено, что научно-фантастический фильм основан на оригинальной идее Спилберга. Подробности истории, актерского состава, сюжет, название и дата выхода пока неизвестны.

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Иствуд

93-летний Клинт Иствуд только что завершил постпродакшн фильма «Присяжный № 2». Инсайдеры говорят, что компания Warner Bros. в восторге от роли Николаса Холта в ленте о присяжном по делу об убийстве, который осознает, что он может быть виновным в смерти жертвы. Сообщают, что ранее несколько студий отказались от рискованного и малобюджетного проекта.

«Иствуд — прадед гериатрического поколения, — шутит 77-летний режиссер Пол Шредер. — Но был парень из Португалии, Мануэль де Оливейра, который работал до 104 лет [режиссер умер в 2015 году в возрасте 106 лет]. Так что у Клинта все еще есть возможность догнать его».