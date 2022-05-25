SWIFT может прекратить существование через 5 лет — гендиректор Mastercard

На Всемирном экономическом форуме (WEF) в рамках выступления группы специалистов, организованного Глобальным бизнес-советом по блокчейну (GBBC), генеральный директор Mastercard Майкл Мибах сделал достаточно сенсационное заявление. Он ответил «нет» на вопрос, будет ли SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) существовать через 5 лет.

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Такое заявление он сделал в рамках обсуждения будущего трансграничных платежей и потенциала GBBC в финансовой системе.

«Если вы можете получить платёж со всеми прикреплёнными данными, которые вам нужны как компании […], экономя затраты в дополнение к снижению стоимости платежа и общему повышению производительности, мы можем ожидать, если мы хорошо это сделаем, вот это и есть настоящая цель», — сказал Мибах.

Однако точку зрения Майкла Мибаха не разделили другие участники дискуссии. Дженнифер Ласситер (исполнительный директор проекта Digital Dollar), Юваль Руз (генеральный директор Digital Asset), Дэвид Трит (директор Accenture и соучредитель проекта Digital Dollar) и Джон Фрост (старший экономист в Банке международных расчетов) на тот же вопрос ответили, что через 5 лет SWIFT всё ещё будет существовать.

Мибах был единственным, кто выразил уверенность в том, что, возможно, в ближайшем будущем SWIFT перестанет быть доминирующей системой перевода денег между континентами. Хотя Ласситер и Руз поддержали мысль, что SWIFT однажды может быть заменена чем-то более эффективным, но они считают, что пяти лет будет недостаточно.

Позже представитель Mastercard сделал заявление, в котором уточнил ответ Мибах. Отмечается, что ответ на сцене следует воспринимать более широко, чем просто «да» или «нет».

«Майкл просто подтвердил предыдущее заявление SWIFT, что их операции продолжают развиваться. Её нынешняя форма не будет прежней в будущем. Они добавляют больше функциональных возможностей и выходят за рамки просто системы обмена сообщениями», — заявил представитель Mastercard.

Источник: coindesk