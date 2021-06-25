TCL выпустила носимый дисплей для смартфона в виде очков — с двумя Micro OLED от Sony, которые создают эффект просмотра 140-дюймового экрана





Компания TCL заявила, что её носимый дисплей NxtWear G, впервые продемонстрированный на выставке CES в этом году, уже готов к выходу на рынок. Устройство поступит в продажу в июле. Сначала его можно будет купить в Австралии по цене около $680, а затем оно появится и в других странах.

TCL отмечает, что NxtWear G в нынешней конфигурации не является гаджетом виртуальной или дополненной реальности. Новинка выступает в роли внешнего дисплея для мобильного устройства или ноутбука. Она оснащается двумя панелями Micro OLED с разрешением 1080p, которые создают эффект просмотра 140-дюймового экрана.

Устройства работает со смартфонами, планшетами и ноутбуками, которые предлагают возможность подключения внешних дисплеев через интерфейс USB-C DisplayPort. Таким образом, поддерживается возможность совместной работы с последними моделями MacBook, iPad Pro и смартфонами серии Samsung S21. Очки подключаются непосредственно к устройству пользователя, отображая контент на экране прямо перед его глазами. В оправу встроены стерео динамики (хотя TCL рекомендует использовать беспроводные наушники или гарнитуру). Вся конструкция вместе с кабелем весит 130 г.

Источник: The Verge