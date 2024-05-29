Технология будущего. Rust возглавил топ языков программирования по росту популярности

Язык программирования Rust становится все популярнее среди разработчиков: хотя и по распространенности находится только на 14-м, но занимает по росту популярности 1-е место.

Об этом рассказывает The Next Web со ссылкой на данные ежегодного опроса разработчиков Stack Overflow и Индекса популярности языков программирования PYPL.

При этом более 80% разработчиков, которые работали с Rust, заявили, что хотят использовать этот язык программирования и в следующем году.

Согласно этим данным, популярность Rust за последние 5 лет выросла больше всего — на 2,1%.

PYPL создается путем анализа того, как часто в Google ищут учебники по конкретному языку программирования.

История создания Rust

Rust создал программист Mozilla Грейдон Хоар в 2006 году. Вдохновение к разработчику пришло после того, как сломался лифт в многоквартирном доме, из-за чего ему пришлось подняться аж на 21 этаж.

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Грейдон понял, что подобные ситуации обычно возникают из-за проблем с памятью.

Именно поэтому он вдохновился и написал небольшой код и назвал его Rust — в честь группы грибов-возбудителей болезней, которые «просто созданы для выживания».

Первую версию Rust запустили в 2015 году, и с тех пор она только и набирает популярность.

ИИ-фактор

Одной из главных причин роста популярности Rust можно назвать бурное развитие ИИ.

В отчете GitHub Octoverse отмечается, что общее количество проектов с генеративным искусственным интеллектом по сравнению с 2023 годом увеличилось на 248%, а участников таких проектов — на 148%.

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Rust хорошо подходит для ИИ-приложений, поскольку отдает приоритет производительности и безопасности без ущерба для скорости. Например, в 2020 году девелоперы Discord переписали одну из своих систем на Rust и обнаружили, что теперь она работает в 10 раз быстрее.

Он также используется для множества различных приложений в сфере веб-разработки, системного программирования, для работы над играми и базами данных.

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