The Spectrum эмулирует классический компьютер — 48 игр, USB и HDMI в комплекте

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Полноразмерный современный римейк классического 8-разрядного компьютера Sinclair ZX Spectrum готовит к выпуску компания Retro Games. Устройство совместимо со Spectrum 48K и 128K и имеет USB для загрузки игр и другого контента.

Компьютер The Spectrum создан с использованием культового дизайна Spectrum 48K, с резиновыми блок-клавишами и классической радужной полосой. «Из коробки» устройство будет предлагать 48 игр и позволит легко добавить еще. Новый Spectrum 48K появился в объявлениях польских и британских онлайн-магазинов. Компьютер будет доступен 22 ноября по цене £89 ($99).

Официальная страница Spectrum от Retro Games отсутствует, но в сети распространяют фото упаковки и самого компьютера. Кроме USB он также получит выход HDMI, также указаны другие характеристики:

The Spectrum эмулирует 48 и 128 модели ZX Spectrum

В комплекте: компьютер Spectrum, кабель питания USB-C 1,8 м (адаптер переменного тока не входит), кабель HDMI 1,8 м — 6 футов

Полностью рабочая копия клавиатуры полностью рабочая копия клавиатуры

48 встроенных игр, в том числе; Manic Miner, The Hobbit и Head Over Heels

Многорегиональный выход 720 HD через HDMI с совместимостью с PAL (50 Гц) и NTSC (60 Гц)

Играйте в оригинальном формате 4:3 или другом соотношении сторон, с фильтрами CRT или без них и с настраиваемым размером рамки

Сохраняйте игры в любом месте в одном из 4 слотов на игру и перемотайте процесс игры назад на 40 секунд

Играйте в собственные игры через флэш-накопитель USB с совместимостью с несколькими типами файлов (TAP/TZX/PZX/SZX/Z80/SNA)

Четыре порта USB-A для дополнительных контроллеров для многопользовательских игр и для флэш-накопителя USB

Нетрудно заметить, что в комплекте нет не только блока питания. Также не упоминается ни один джойстик, что может стать неудобством. Некоторые источники указывают, что официальный запуск состоится в этот вторник, но выход устройства все равно запланирован на 22 ноября.

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Источник: Tom’s Hardware

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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