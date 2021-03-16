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Tinder позволит пользователям устраивать проверку человека перед походом на свидание

Tinder позволит пользователям устраивать проверку человека перед походом на свидание

Tinder позволит пользователям устраивать проверку человека перед походом на свидание


Tinder и другие приложения, принадлежащие Match Group, в скором времени получат функцию проверки пользователей. Компания анонсировала инвестицию в Garbo, некоммерческий сервис, который позволяет узнать данные о человеке, зная его номер телефона или полное имя. Инвестиция (сумма не уточняется) поможет сделать технологию Garbo доступной пользователям приложений Match Group, начиная с Tinder.

Это означает, что пользователи Tinder смогут узнать о своих потенциальных партнерах такую информацию, как записи об арестах или историю правонарушений. Это может существенно повлиять на шансы некоторых участников добиться успеха в приложении. Garbo заявляет, что собирает «публичные записи и отчеты о насилии или жестоком обращении, включая аресты, запретительные судебные приказы и другие виды наказаний», а на их сайте указывается, что они принимают заполненные вручную «полицейские протоколы, приказы о защите и другие юридические документы, в которых сообщается о домогательствах и прочих преступлениях».

В то же время Garbo отмечает, что не будет публиковать обвинения в хранении наркотиков, чтобы занять «активную позицию в отношении справедливости». Сервис цитирует исследования о непропорционально большом проценте темнокожих, арестованных по обвинению в хранении наркотиков, по сравнению с белыми людьми. Компания также заявляет, что правонарушения, связанные с наркотиками, не позволяют достоверно предсказать «гендерное насилие», а предотвращение именно этого является главной целью сервиса. Кроме того, Garbo не раскрывает нарушений ПДД.

Проверка данных пользователей в Tinder не будет бесплатной. Match Group работает с Garbo над тем, чтобы выяснить, какой должна быть стоимость услуги, чтобы она была доступной большинству. Пока неясно, необходимо ли будет платить за функцию отдельно или она войдет в премиум-подписку Tinder. В ближайшие месяцы команда приступит к тестированию сервиса Garbo в Tinder, а после этого интегрирует его и в другие приложения.

Источник: The Verge

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