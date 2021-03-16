Tinder позволит пользователям устраивать проверку человека перед походом на свидание





Tinder и другие приложения, принадлежащие Match Group, в скором времени получат функцию проверки пользователей. Компания анонсировала инвестицию в Garbo, некоммерческий сервис, который позволяет узнать данные о человеке, зная его номер телефона или полное имя. Инвестиция (сумма не уточняется) поможет сделать технологию Garbo доступной пользователям приложений Match Group, начиная с Tinder.

Это означает, что пользователи Tinder смогут узнать о своих потенциальных партнерах такую информацию, как записи об арестах или историю правонарушений. Это может существенно повлиять на шансы некоторых участников добиться успеха в приложении. Garbo заявляет, что собирает «публичные записи и отчеты о насилии или жестоком обращении, включая аресты, запретительные судебные приказы и другие виды наказаний», а на их сайте указывается, что они принимают заполненные вручную «полицейские протоколы, приказы о защите и другие юридические документы, в которых сообщается о домогательствах и прочих преступлениях».

В то же время Garbo отмечает, что не будет публиковать обвинения в хранении наркотиков, чтобы занять «активную позицию в отношении справедливости». Сервис цитирует исследования о непропорционально большом проценте темнокожих, арестованных по обвинению в хранении наркотиков, по сравнению с белыми людьми. Компания также заявляет, что правонарушения, связанные с наркотиками, не позволяют достоверно предсказать «гендерное насилие», а предотвращение именно этого является главной целью сервиса. Кроме того, Garbo не раскрывает нарушений ПДД.

Проверка данных пользователей в Tinder не будет бесплатной. Match Group работает с Garbo над тем, чтобы выяснить, какой должна быть стоимость услуги, чтобы она была доступной большинству. Пока неясно, необходимо ли будет платить за функцию отдельно или она войдет в премиум-подписку Tinder. В ближайшие месяцы команда приступит к тестированию сервиса Garbo в Tinder, а после этого интегрирует его и в другие приложения.

Источник: The Verge