Tinder в скором времени запустит функцию проверки документов личности, чтобы гарантировать подлинность профиля





Приложение для знакомств Tinder анонсировало о запуске новой функции под названием ID Verification. Она вскоре станет доступной пользователям по всему миру. Данная опция позволит убедиться, что профиль в социальной сети соответствует реальному человеку.

ID Verification тестируется в Японии с 2019 года. Теперь же функция готова к массовому релизу. Пользователи смогут использовать свои документы, такие как паспорт или водительское удостоверение, для идентификации своей личности.

Компания отмечает, что ID Verification будет добровольной опцией на первых порах, так же как и верификация при помощи селфи, но, похоже, не исключает, что в будущем она может стать обязательной. Разумеется, функция сразу же станет обязательной в регионах, где такая проверка требуется по закону.

«Мы знаем, что одна из самых важных вещей, которые Tinder может сделать, чтобы участники чувствовали себя в безопасности, — это дать им больше уверенности в подлинности их совпадений. Мы надеемся, что все наши пользователи по всему миру увидят преимущества взаимодействия с людьми, которые прошли процесс проверки личности», — говорится в сообщении компании.

Tinder также заявляет, о конфиденциальности функции ID Verification, но пока нет подробностей о том, как компания будет управлять документами, которые им будут присылать пользователи.

Источник: 9to5mac