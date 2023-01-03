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Трансляция большой презентации Acer на CES 2023 начнется в 19:00 — на стриме разыграют игровой монитор Acer Nitro VG270 и мини-холодильник Predator

Трансляция большой презентации Acer на CES 2023 начнется в 19:00 — на стриме разыграют игровой монитор Acer Nitro VG270 и мини-холодильник Predator

Сегодня вечером Acer проведёт трансляцию #nextatacer, посвящённую последним инновациям компании в сфере компьютерной техники, устройств и т.д. Компания обещает рассказать о новых устройствах и технологиях Acer и Predator Gaming.

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Среди зрителей трансляции будут разыграны десять фирменных призов:

  • Один игровой монитор Acer Nitro VG270
  • Один эксклюзивный мини-холодильник Predator
  • Три плюшевые игрушки Predator Buddy
  • Пять фирменных шапок Predator

Трансляция #nextatacer начнется 3 января 2023 года в 19:00 по Киевскому времени. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо выполнить следующие условия:

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  1. Быть подписчиком YouTube-канала Acer Ukraine
  2. Написать в чате во время трансляции #ХочуПризAcer

Выполнив эти действия и просмотрев трансляцию, останется только ожидать результатов розыгрыша. Определение победителей состоится 5 января 2023 года. Список победителей и ссылка на видеозапись розыгрыша будут опубликованы в комментариях под трансляцией #nextatacer.

Также выиграть призы можно будет и во время самой трансляции. Авторы самых интересных комментариев в онлайн чате о самой трансляции или продукции компании Acer будут иметь возможность получить фирменную шапку Predator и плюшевую игрушку Predator Buddy. Определение победителей состоится в конце эфира.


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