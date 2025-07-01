Трейлер боевика-антиутопии «Бегущий человек» — Глен Пауэлл в кровавой бойне на выживание

Режиссер Эдгар Райт представил первый трейлер своего нового фильма «Бегущий человек» — адаптацию романа Стивена Кинга, который публиковался под псевдонимом Ричарда Бахмана.

Главную роль исполняет Глен Пауэлл — он станет безработным строителем Беном Ричардсомкоторый пытается найти деньги на лекарства для своей дочери. В отчаянии он соглашается принять участие в жестоком реалити-шоу, которое разворачивается в антиутопической Америке недалекого будущего. По правилам, мужчина должен выжить в течение 30 дней, избегая киллеров и охотников. Чем дольше он остается живым, тем больше выигрыш — однако никто еще не выживал. Но ряд событий приводит к тому, что его прозвали как «Бегущий человек».

Глен Пауэлл играет роль не супергероя, а обычного человека, который оказывается в смертельной игре из-за ужасных обстоятельств. Его выбрали главным героем не случайно — внешность актера сочетает черты обычного мужчины и внутреннюю простоту.

Также создатели раскрыли, кто устроил «кровавый карнавал» — корпорация под названием Сеть, которую представляет персонаж Дэн Киллиан (актер Джош Бролин, на фото 1). Киллиан — продюсер и манипулятор, использующий зрительский интерес для получения прибыли, не считаясь с моралью. Другой «винтик» системы — ведущий Бобби Ти шоу, которого играет Колман Доминго (на фото 2). Актер описывает своего героя как «самую известную знаменитость в мире». Он вдохновлялся образом скандального ведущего Джерри Спрингера, а также носит бриллианты, часы Jacob & Co. и другие признаки поп-культуры избалованного будущего.

Остальной актерский состав включает:

Кэти О’Брайен и Мартина Херлихи — участники шоу;

Ли Пейса — охотника Маккоуна, которого автор описывает как «призрака-убийцу»;

Карла Глусмана — еще одного охотника, который готовился под наблюдением инструктора SAS;

Уильяма Х. Мейси — торговца товарами на черном рынке;

Эмилию Джонс — героиню, которая пересекается с Беном на опасном этапе игры;

Майкла Сэра — Элтона, персонажа из романа;

Джейми Лоусон — жену главного героя.

Сценарий написали Эдгар Райт вместе с Майклом Беколлом, с которым он работал над фильмом «Скотт Пилигрим против мира». Визуально лента тяготеет к стилю антиутопий 80-х годов. В отличие от экранизации с Арнольдом Шварценеггером, этот фильм ближе к сюжету Кинга, где действие не ограничивается ареной — это игра в прятки в реальном мире. Поэтому от Пауэлла требовали физической подготовки, похожей на съемки боевиков. Поэтому ему пришлось обратиться за советом к легенде — Тома Круза. Да и для остальных актеров одним из тренеров был бывший оператор SAS.

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Финальный монтаж «Бегущего человека» еще продолжается. Но уже сейчас Paramount готовит масштабную рекламную кампанию. Мировая премьера ленты запланирована на 7 ноября 2025 года.

Источник: EW