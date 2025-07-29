Новости Крипто 29.07.2025 comment views icon

Tron Inc. привлечет $1 млрд на покупку TRX и собирается пробиться в Nasdaq-100 через 3 года

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Tron Inc. привлечет $1 млрд на покупку TRX и собирается пробиться в Nasdaq-100 через 3 года

28 июля новосозданная компания Джастина Сана Tron Inc. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о регистрации ценных бумаг на сумму до $1 млрд. Компания также получила тикер Nasdaq TRON 17 июля. Tron Inc. будет действовать как котируемая на Nasdaq сокровищница TRX, нативных токенов сети Tron.

Согласно представлению, это публичная компания с крупнейшими запасами токенов TRON (TRX) на балансе — более 365 млн TRX.

Tron Inc. сформирована через обратное слияние с SRM Entertainment около двух недель назад. Сделка предусматривала инвестицию в размере $100 млн от частного инвестора в форме токенов TRX. Благодаря заявлению о регистрации — регуляторному представлению в SEC, которое позволяет компании зарегистрировать ценные бумаги заранее — фирма теперь может продавать до $1 млрд в смешанных ценных бумагах (обыкновенные акции, привилегированные акции, долговые инструменты и варранты).

Джастин Сан заявивший,  что его цель — в течение трех лет попасть в индекс Nasdaq-100, куда входят Nvidia, Apple и Google.

Strategy Майкла Сейлора начала тенденцию к созданию криптокопилок из-за своей инвестиционной стратегии в отношении биткоинов.

Источник: SEC

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