Тысячи домов во Франции начали "греться" теплом Большого адронного коллайдера

Крупнейший в мире ускоритель частиц получил новую практическую функцию — он начал обогревать жилые дома. Большой адронный коллайдер в CERN запустил систему передачи отработанного тепла из своей охладительной инфраструктуры в новые жилые и коммерческие кварталы во французском городе Ферне-Вольтер. Ожидается, что система сможет одновременно обеспечивать теплом несколько тысяч домов.





Этот проект стал частью более широкой стратегии CERN по экологически ответственным исследованиям и сокращению выбросов CO₂. Сам адронный коллайдер, который простирается на 27 км, известен прежде всего фундаментальными открытиями, в частности обнаружением бозона Хиггса в 2012 году. Теперь же его инфраструктура начала работать и на пользу местных жителей.

Новая система действует с середины января и основана на теплообменниках, которые отбирают тепло из сети охлаждения коллайдера, охватывающей весь кольцевой тоннель. Это тепло напрямую подается в новую городскую систему централизованного отопления Ферне-Вольтера. Речь идет об энергии, которая раньше просто терялась, а теперь позволяет отказаться от газовых или электрических систем отопления и ежегодно предотвращать выбросы тысяч тонн CO₂.

Ключевую роль в проекте играет так называемый «пункт восемь» — один из восьми наземных технических узлов коллайдера, расположенный особенно близко к городу. Его оборудование требует интенсивного водяного охлаждения. Вместо традиционной градирни горячую воду теперь пропускают через два теплообменника мощностью по 5 МВт, размещенные в отдельном здании, соединяющем систему CERN с городской теплосетью. В CERN отмечают, что при полной эксплуатации ускорителя мощность теоретически может вырасти вдвое — при условии, что это не повлияет на научную работу коллайдера.





Впрочем, полный эффект жители почувствуют не сразу. С середины 2026 года коллайдер остановят в рамках программы Long Shutdown 3 для многолетней модернизации. В этот период подача тепла снизится до 1-5 МВт, а в отдельные месяцы система вообще не будет работать. Параллельно CERN готовит и другие проекты по утилизации тепла, в частности в дата-центре Превессен, где с конца 2026 года планируют обогревать большинство зданий комплекса.

Подобные решения уже применяли и раньше — от бассейна в Англии, который с 2013 года обогревается теплом крематория, до лондонского проекта Bunhill 2, использующего тепло метро. Однако масштаб инициативы CERN делает ее одной из крупнейших в своем классе.

Источник: tomshardware